Prefeitura inicia distribuição de uniformes a mais de 2 mil alunos de escolinhas de futebol

O prefeito Pedro Ishi iniciou nesta segunda-feira (22/06) a entrega de uniformes para cerca de 2 mil alunos dos núcleos esportivos que atuam pela Liga Municipal de Futebol de Suzano. O chefe do Poder Executivo municipal, ao lado do vice-prefeito Said Raful e do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, fez a distribuição simbólica de cerca de cem kits de uniformes para atletas que atuam no núcleo AAREC Urupês, no Parque Maria Helena.
A entrega contempla alunos distribuídos em dez núcleos de formação esportiva, que funcionam em diferentes pontos da cidade, garantindo acesso descentralizado às atividades. A ação busca não apenas equipar os jovens atletas, mas também fortalecer o vínculo com as escolinhas e incentivar a permanência dos alunos nos projetos esportivos.
O secretário de Esportes e Lazer lembrou o alcance social da ação e o impacto direto nas comunidades atendidas. “Chegar a mais de 2 mil crianças com esse projeto mostra o quanto o esporte é prioridade em Suzano. É um trabalho que vai além do futebol, pois envolve disciplina, convivência e formação cidadã. Ver o brilho no olhar dessas crianças é a maior recompensa”, declarou Nardinho.
"Investir no esporte é investir no futuro da nossa cidade. Cada criança que participa das escolinhas tem a oportunidade de desenvolver valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Estamos felizes em oferecer estrutura e incentivar a prática esportiva como instrumento de inclusão e transformação social", declarou o vice-prefeito Said Raful.
Já o prefeito Pedro Ishi falou da felicidade ao ver o investimento contínuo no setor. “Estamos falando de uma política pública que transforma vidas. Cada uniforme entregue representa mais do que um material esportivo: é pertencimento, incentivo e oportunidade para nossas crianças”, afirmou.
A cerimônia também contou com a presença do presidente da Liga, Marcelo Luis Cardoso de Menezes; do coordenador da instituição, Bruno Alves Costa; dos diretores Clever de Miranda, o Bebê, e Manoel Gouveia, o Paraíba; e do secretário-geral do Sindicato dos Servidores, Carlos Amaro, o Grillo.
Futuro
A Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Liga, mantém dez núcleos de formação esportiva. A iniciativa oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com atividades voltadas ao desenvolvimento esportivo, social e educacional.
Os núcleos funcionam em campos já existentes, com turmas organizadas nos períodos da manhã e da tarde ao longo da semana. A proposta é descentralizar o acesso às atividades, permitindo que moradores de diferentes bairros participem sem a necessidade de grandes deslocamentos, ampliando as oportunidades e incentivando a prática esportiva desde a infância.
Para participar, os interessados devem comparecer diretamente ao núcleo desejado, acompanhados por um responsável, e realizar o cadastro com o professor no local.
Confira os horários e locais dos núcleos de futebol
Cidade Miguel Badra – Campo E.C. Águia do Badra
Rua Mario Bochetti, 480 – Miguel Badra Baixo
Dias: segunda e quarta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Jardim São José – Botafogo F.C.
Rua Turquia, 504 – Jardim São José
Dias: terça e quinta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Jardim Colorado – Campo C.R. Cacique
Rua Jeca Tatu, 1.463 – Jardim Cacique
Dias: segunda e quarta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Jardim Imperador – Campo Guarani F.C.
Avenida Senador Roberto Simonsen, 216 – Jardim Imperador
Dias: terça e quinta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Jardim Margareth
Rua Otacílio Gervásio dos Santos, 272 – Jardim Margareth
Dias: segunda e quarta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Raffo – Campo Raffo F.C.
Rua Antônio Barbosa de Lima, 214 – Chácaras Ceres
Dias: terça e quinta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Parque Maria Helena – Campo A.A.R.E.C. Urupês
Rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 420 – Parque Maria Helena
Dias: segunda e quarta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Jardim Vitória – E.C. Jardim Vitória
Rua Leonardo Pinto Mendonça, 23 – Jardim Vitória
Dias: terça e quinta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Jardim Fernandes – Campo E.C. Jardim Fernandes
Estrada do Ribeirão, 230 – Jardim Fernandes
Dias: segunda e quarta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas
Projeto (Núcleo Adicional)
Rua Yolanda Shigueka Sudô, 158 – Cidade Boa Vista
Dias: terça e quinta-feira
Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas