Prefeitura inicia distribuição de uniformes a mais de 2 mil alunos de escolinhas de futebol

O prefeito Pedro Ishi iniciou nesta segunda-feira (22/06) a entrega de uniformes para cerca de 2 mil alunos dos núcleos esportivos que atuam pela Liga Municipal de Futebol de Suzano. O chefe do Poder Executivo municipal, ao lado do vice-prefeito Said Raful e do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, fez a distribuição simbólica de cerca de cem kits de uniformes para atletas que atuam no núcleo AAREC Urupês, no Parque Maria Helena.

A entrega contempla alunos distribuídos em dez núcleos de formação esportiva, que funcionam em diferentes pontos da cidade, garantindo acesso descentralizado às atividades. A ação busca não apenas equipar os jovens atletas, mas também fortalecer o vínculo com as escolinhas e incentivar a permanência dos alunos nos projetos esportivos.

O secretário de Esportes e Lazer lembrou o alcance social da ação e o impacto direto nas comunidades atendidas. “Chegar a mais de 2 mil crianças com esse projeto mostra o quanto o esporte é prioridade em Suzano. É um trabalho que vai além do futebol, pois envolve disciplina, convivência e formação cidadã. Ver o brilho no olhar dessas crianças é a maior recompensa”, declarou Nardinho.

"Investir no esporte é investir no futuro da nossa cidade. Cada criança que participa das escolinhas tem a oportunidade de desenvolver valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Estamos felizes em oferecer estrutura e incentivar a prática esportiva como instrumento de inclusão e transformação social", declarou o vice-prefeito Said Raful.

Já o prefeito Pedro Ishi falou da felicidade ao ver o investimento contínuo no setor. “Estamos falando de uma política pública que transforma vidas. Cada uniforme entregue representa mais do que um material esportivo: é pertencimento, incentivo e oportunidade para nossas crianças”, afirmou.

A cerimônia também contou com a presença do presidente da Liga, Marcelo Luis Cardoso de Menezes; do coordenador da instituição, Bruno Alves Costa; dos diretores Clever de Miranda, o Bebê, e Manoel Gouveia, o Paraíba; e do secretário-geral do Sindicato dos Servidores, Carlos Amaro, o Grillo.

Futuro

A Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Liga, mantém dez núcleos de formação esportiva. A iniciativa oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com atividades voltadas ao desenvolvimento esportivo, social e educacional.

Os núcleos funcionam em campos já existentes, com turmas organizadas nos períodos da manhã e da tarde ao longo da semana. A proposta é descentralizar o acesso às atividades, permitindo que moradores de diferentes bairros participem sem a necessidade de grandes deslocamentos, ampliando as oportunidades e incentivando a prática esportiva desde a infância.

Para participar, os interessados devem comparecer diretamente ao núcleo desejado, acompanhados por um responsável, e realizar o cadastro com o professor no local.

Confira os horários e locais dos núcleos de futebol

Cidade Miguel Badra – Campo E.C. Águia do Badra

Rua Mario Bochetti, 480 – Miguel Badra Baixo

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim São José – Botafogo F.C.

Rua Turquia, 504 – Jardim São José

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Colorado – Campo C.R. Cacique

Rua Jeca Tatu, 1.463 – Jardim Cacique

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Imperador – Campo Guarani F.C.

Avenida Senador Roberto Simonsen, 216 – Jardim Imperador

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Margareth

Rua Otacílio Gervásio dos Santos, 272 – Jardim Margareth

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Raffo – Campo Raffo F.C.

Rua Antônio Barbosa de Lima, 214 – Chácaras Ceres

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Parque Maria Helena – Campo A.A.R.E.C. Urupês

Rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 420 – Parque Maria Helena

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Vitória – E.C. Jardim Vitória

Rua Leonardo Pinto Mendonça, 23 – Jardim Vitória

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Fernandes – Campo E.C. Jardim Fernandes

Estrada do Ribeirão, 230 – Jardim Fernandes

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Projeto (Núcleo Adicional)

Rua Yolanda Shigueka Sudô, 158 – Cidade Boa Vista

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas