Câmara terá audiência de prestação de contas da Secretaria Transporte nesta segunda

A Câmara de Suzano terá na segunda-feira (9), às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app.

A atividade será comandada pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, que tem como presidente o vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado; como relator o parlamentar André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; e como membro o vereador Marcos Antonio do Santos (PRD), o Maizena.

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na Casa de Leis. Também é possível assistir aos trabalhos de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no Youtube ou pela página da Casa de Leis no Facebook.