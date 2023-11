Câmeras 24h, base da GCM na praça e rondas reforçam segurança

As recentes ocorrências criminais na Rua General Francisco Glicério e região central de Suzano colocaram em alerta as ações de segurança.

De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, a Guarda Civil Municipal (GCM) tem atuado de maneira permanente na rua General Francisco Glicério e em todo o centro por meio de rondas das equipes e também da Base de Segurança Integrada (BSI), que fica na Praça João Pessoa, responsável pelo monitoramento mais próximo daquela área. Além disso, ao longo da via há câmeras que captam imagens para a Central de Segurança Integrada (CSI), que funciona 24 horas por dia.

“Mas é importante lembrar que a GCM está presente em toda a cidade a partir dos agentes de seus vários destacamentos: Força Patrulha, Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Patrulha Maria da Penha e Grupamento de Proteção Ambiental (GPA)”.

A Prefeitura informou que a GCM de Suzano sempre trabalha com o foco no bem-estar das pessoas. Tanto que a forma de atuar tem sido bastante elogiada pela população. “A atenção que o atual governo vem dando à corporação, principalmente desde 2022, resultou em várias melhorias e investimentos, como aumento do efetivo (hoje são 182 agentes e outros 42 que estão em formação), criação de grupamentos, aquisição de viaturas, equipamentos e armamento, ampliação da rede de monitoramento, entre outras ações”.

Seu papel principal é realizar o patrulhamento ostensivo preventivo para zelar pelos próprios públicos de forma geral, inclusive seus usuários, e dar apoio às Polícias Militar e Civil nas mais variadas ações. Mas nos últimos anos sua atuação se estendeu ao combate a crimes ambientais, ao acompanhamento de mulheres vítimas de violência com medidas protetivas da Justiça, ao monitoramento da cidade por meio de câmeras da, à orientação de crianças a partir de atividades do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), ao patrulhamento de vias públicas e ao auxílio à segurança com grupamentos especiais.

A GCM está à disposição da população 24 horas por dia pelos telefones 153 e (11) 4745-2150.