Caminhão carregado tomba na avenida Jorge Bei Maluf

Um caminhão carregado tombou, na madrugada desta quinta-feira (4), na Avenida Jorge Bei Maluf, em Suzano. O acidente não deixou vítimas e nem causou prejuízo a cidade.

O fluxo de veículo está sendo direcionado para desviar pela pista lateral.

A Secretaria de Transportes presta apoio no local. A previsão é de que toda a via seja liberada ainda na manhã desta quinta-feira, conforme evolução dos trabalhos de retirada do caminhão.

A empresa responsável foi acionada para o transbordo da carga e içamento do veículo.