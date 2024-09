Candidatos a prefeito de Suzano apresentam propostas para a saúde

A Saúde, que é uma das principais secretarias municipais, conta com 77 propostas, somando as ideias dos cinco candidatos a prefeito de Suzano. O DS traz, nesta reportagem, o que os postulantes ao cargo pensam sobre a área da Saúde.

CAIAN ZAMBOTTO

O candidato Caian Zambotto (PSOL) tem 13 propostas e deu destaque para a participação da população para desenvolver ações que melhorem a saúde da cidade. Seria uma consulta popular dividida em seis etapas: diagnóstico participativo; elaboração colaborativa de propostas; validação e priorização; monitoramento participativo; feedback e ajustes; e conferência municipal de saúde.

O candidato pretende também melhorar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com foco na ampliação do atendimento e na humanização dos serviços. Também é uma proposta a modernização dos ambulatórios e clínicas de especialidades, visando garantir um atendimento de média e alta complexidade.

Caian pretende, também, revisar a privatização da Santa Casa de Misericórdia, fazendo auditorias para combater o uso inadequado dos recursos. As demais propostas são: implementar programas de prevenção e promoção da saúde, com ênfase na educação em saúde e na participação da comunidade; reforçar os conselhos de saúde com treinamentos e capacitação contínua para conselheiros; implementar sistemas de auditoria permanente para garantir a transparência e a equidade no acesso aos servidores da saúde; estabelecer parcerias com instituições de ensino superior para desenvolver pesquisas e promover a inovação na gestão da saúde; implementar sistemas digitais para a gestão do SUS no município, incluindo prontuário eletrônico e centralização de informações; promoção do uso de telemedicina para ampliar o acesso e a eficiência no atendimento; criação de programas de capacitação e formação contínua em parceria com universidades e centros de pesquisas; e desenvolvimento de programas de incentivo para a qualificação dos profissionais, com foco na humanização e na atenção integral ao paciente.

GERICE LIONE

A candidata Gerice Lione (Podemos) desenvolveu 21 propostas para a saúde suzanense, sendo as principais a construção de um Hospital Municipal e a conclusão do Hospital Federal. Ela pretende, também, construir novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e clínicas de especialidade.

Gerice coloca como proposta a valorização e capacitação dos funcionários da saúde. Outra ideia da candidata são as ampliações dos serviços e exames à mulher e do atendimento à criança da cidade, fazendo a implantação de novas unidades nas regiões norte e sul.

Outra proposta para seu governo é zerar a fila de exames da cidade. Além disso, ela pretende implantar cabines de consultas online com exames e atendimentos privativos com médicos especialistas, assim como um sistema de agendamento online. A aquisição de novas ambulâncias também é uma proposta.

As demais propostas de Gerice são: nova central do Cross, com mais acessibilidade e transparência para um bom acompanhamento do público; implantação de programas de saúde, como mutirão da cardiologia, da catarata, da diabetes, do câncer de mama, do câncer de próstata, entre outros; reforma e modernização de instalações existentes; ampliação do horário de atendimento em unidades estratégicas; aumento do quadro de médicos, enfermeiros e outros profissionais para suprir a demanda; expansão do programa de saúde da família para cobrir mais bairros, focando em visitas domiciliares e prevenção; campanhas de vacinação contínuas; programas educativos sobre nutrição, atividades físicas e prevenção de doenças; e parcerias com instituições de ensino e pesquisa, colaborando com pesquisas e melhoramento de práticas de saúde.

PEDRO ISHI

Pedro Ishi (PL) desenvolveu 22 propostas para a pasta que foi secretário entre 2021 e o início de 2024. Ele pretende ampliar a oferta de atendimentos de média e alta complexidade e com diagnósticos mais rápidos, além de buscar a ampliação de vagas de hemodiálise por meio de diálogo com o governo estadual. Outra ampliação proposta pelo candidato é a da qualidade de atendimentos em consultas e exames por meio de um “voucher da Saúde”.

Pedro colocou em seu plano de Governo a implantação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Parque do Colégio, Cidade Boa Vista e Jardim Saúde, além da construção de uma nova UBS no Recanto São José. Além disso, ele pretende terminar as obras do Hospital Federal e implantar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Palmeiras.

O candidato propôs também efetivar o serviço de “remédio em casa” e criar uma farmácia de dispensação no Hospital e Maternidade de Suzano e na UPA de Palmeiras. Além disso, ele busca manter o alto índice da cesta básica de medicamentos do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), além de ampliar os medicamentos da Relação de Medicamentos Municipais (Remume).

Outras propostas de Pedro são: ampliar a telemedicina para “telessaúde” com “tele-educação”, “tele diagnóstico” e “tele consultas”; descentralizar a base do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) para as regiões norte e sul; construir uma nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e Drogas 24 horas; buscar financiamento para implantar um Caps 24 horas na zona norte; criar uma Clínica da Família em Palmeiras, com oferta de atendimento especializado para a população da região sul; promover ações especiais da vacinação itinerante; implantação de 10 leitos de UTI Infantil no Hospital e Maternidade de Suzano; criar o Centro de Apoio à Criança com Deficiência, em ação conjunta com a Secretaria de Educação, garantindo atendimento multidisciplinar; ampliação do serviço de maternidade; ampliação da cobertura da atenção primária, garantindo mais agentes de saúde nos territórios; ampliar as equipes multidisciplinares; ampliar parcerias público-privadas (PPPs) para ampliar o atendimento ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e promover as Práticas Integrativas de Saúde (Pics), que visam a promoção e recuperação da saúde.

SÉRGIO DO POVO

Sérgio do Povo (Mobiliza) é o candidato com menos propostas para a área, com três. A principal proposta é abrir o Pronto-Socorro no Hospital Regional do Alto Tietê (Hrat), além de concluir o Hospital Federal.

Outra ideia é informatizar o sistema de saúde da cidade criando um sistema único de saúde integrando um banco de dados dos munícipes. A terceira é criar o Atendimento Emergencial de Suzano (AES) 24 horas em duas unidades já existentes na cidade.

WALMIR PINTO

O plano de Governo de Walmir Pinto (PV) conta com 18 propostas para a saúde. Ele pretende fortalecer a atenção primária, ampliando a cobertura do Programa Saúde da Família, além de “fazer funcionar” as Unidades de Atenção Básica, melhorando a gestão delas.

Outra proposta é contratar colaboradores onde houver defasagem de recursos humanos para atender de maneira digna os usuários. O fortalecimento da rede de urgência e emergência, com a aquisição de equipamentos e equipes preparadas, também é uma proposta.

O candidato propõe o aumento da oferta de serviços de atenção especializada, tanto de profissionais, quanto novas especialidades e exames necessários. Walmir pretende pleitear ao Ministério da Saúde a finalização total do Hospital Federal e o custeio mensal do prédio. Outra proposta é a transferência dos Prontos Socorros Infantil e Adulto para o Hospital Federal e transformar o antigo espaço em atendimento de pediatria.

As demais propostas do candidato são: capacitar os profissionais da saúde para resolver algumas falhas crônicas no atendimento, com destaque à humanidade, cordialidade, celeridade e resolutividade; capacitar os profissionais para atendimento de drogas adictos e políticas inter-secretárias para atender este público; garantir o acesso ao tratamento integral às pessoas com transtornos mentais, possibilitando a inclusão e reabilitação psicossocial.