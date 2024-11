Carreta da Mamografia chega na segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde segue proporcionando mais oferta de exames para as mulheres com a Carreta da Mamografia, que chega nesta segunda-feira (11/11) ao estacionamento do Supermercado Shibata, no acesso pela avenida Armando Salles de Oliveira, no bairro Parque Suzano. A unidade móvel proporcionará, até terça-feira da semana seguinte (19/11), 45 atendimentos diários gratuitos, via distribuição de senhas por livre demanda, entre 7h30 e 16h30.

Para serem atendidas e terem acesso aos exames, todas as mulheres deverão apresentar documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para quem tem entre 35 e 49 anos e mais de 70 anos, é exigido ainda o pedido médico referente ao procedimento, não sendo necessário para aquelas com idade entre 50 e 69 anos.

No dia do atendimento, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também, se recomenda a realização da mamografia entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes do procedimento. Esse exame deve ser evitado em mulheres gestantes e lactantes.

A iniciativa faz parte do projeto “Saúde Itinerante”, que está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), desde a primeira semana de agosto. Até o final de outubro, foram realizadas 2.501 mamografias nas três regiões da cidade que receberam a carreta, incluindo a Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; a Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena; a rua Sebastião Moreira no Parque Palmeiras; e a USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis.

Paralelamente à oferta de mamografia, a unidade também está proporcionando a realização de ultrassonografia para pacientes já agendados pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde como forma de suprir a demanda. Até o fim do mês passado, 1.137 exames foram registrados nos diferentes endereços percorridos pela carreta.

O secretário Diego Ferreira destacou que o projeto tem alcançado os resultados esperados. “A ideia da iniciativa é tornar a realização de exames de imagem mais acessível para a população, de forma que mais munícipes pudessem realizar o procedimento. Já contemplamos 2,5 mil mulheres com a oferta da mamografia e ainda reforçamos o atendimento para ultrassonografia. Chegamos a todas as regiões da cidade com a carreta, levando o nosso cuidado às moradoras que precisavam desse suporte”, ressaltou o titular da pasta.