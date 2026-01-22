Carreta da Mamografia encerra ação com quase 600 mulheres atendidas

A Carreta da Mamografia encerrou, no último sábado (17/01), os atendimentos realizados no Largo da Feira, na região central de Suzano, contabilizando 592 mulheres atendidas. A atividade, que começou em 6 de janeiro, integrou o Programa Mulheres de Peito, do governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e reforçou a estratégia de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante dez dias, a unidade manteve uma média de 56 exames por dia, superando a estimativa de 50 atendimentos diários. Instalada em um ponto de grande circulação, no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Konoi Endo, a carreta ofereceu exames gratuitos por demanda espontânea. As imagens da mamografia foram disponibilizadas no mesmo dia, enquanto os laudos puderam ser acessados em até 48 horas por meio de plataforma on-line, facilitando o encaminhamento para acompanhamento médico quando necessário.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, o balanço positivo confirma a importância de levar o serviço para perto da população. “Encerramos a ação com quase 600 mulheres atendidas, o que demonstra a confiança da população e a necessidade desse tipo de iniciativa. A mamografia é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama, e cada exame realizado representa uma chance a mais de salvar vidas”, destacou.

Segundo Ferreira, o formato itinerante e a localização estratégica foram decisivos para o sucesso da ação. “Muitas mulheres conseguem fazer o exame justamente porque o serviço está acessível, sem burocracia e em um ponto central da cidade. Esse resultado reforça nosso compromisso com a prevenção e com o cuidado integral à saúde da mulher”, completou o secretário.

Já para o prefeito Pedro Ishi, a vinda da carreta para Suzano é fruto do diálogo direto da prefeitura com o Estado. “Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, por atender nosso pedido para disponibilizar a carreta para nossa cidade. Quando o município e o Estado caminham juntos, os resultados são sempre positivos para a população”, definiu.