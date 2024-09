Carreta da mamografia fica no Parque Buenos Aires por 15 dias

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (9) os trabalhos com a carreta da mamografia na região sul da cidade. O equipamento foi instalado na unidade do Posto Shell, que fica na rua Sebastião Moreira, 111, no bairro Parque Buenos Aires, e permanecerá no local por 15 dias, distribuindo ao menos 45 senhas em cada um deles. A distribuição ocorre a partir das 7h30 e a realização de exames segue até as 16h30.

De acordo com a pasta, a ação faz parte do projeto “Saúde Itinerante” que é realizado durante dois meses na cidade. A ideia é tornar a realização de exames de imagem mais acessível para a população das regiões norte e sul. A estimativa, neste período, é de realizar 2 mil mamografias e 1,2 mil ultrassonografias de diversas outras especialidades, atendendo pacientes já agendadas pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda registrada nas unidades.

A secretaria informa ainda que o atendimento às mulheres de 50 a 69 anos está sendo feito sem necessidade de pedido médico. As munícipes dessa faixa etária devem apresentar apenas documento de identidade com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os exames nas mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima dos 70 anos serão feitos mediante solicitação de médico ou enfermeiro, além dos documentos já citados. No dia do exame, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também recomenda-se a realização do exame entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação.

Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes da mamografia. Em geral, esse procedimento também não é feito em gestantes e lactantes. Durante o primeiro mês do projeto, os trabalhos foram concentrados na Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena. Na primeira, a carreta ficou durante duas semanas e realizou 452 mamografias e 205 ultrassonografias. Na segunda, os trabalhos resultaram em 675 mamografias e 349 em três semanas.

O secretário Diego Ferreira ressaltou a importância da iniciativa e convocou a população para participar do projeto.