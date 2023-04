Casa de repouso com 20 idosos é interditada pela Vigilância Sanitária

A denúncia da Ilpi clandestina chegou até a Vigilância Sanitária por meio do Ministério Público. A atividade também contou com o acompanhamento da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o diretor do órgão, Mauro Vaz, o problema do local está ligado à falta de documentação para que possa funcionar como uma casa de repouso para idosos. Já promovemos a interdição da Ilpi, ou seja, ela não pode mais acolher ninguém e agora tem um prazo de dez dias para que os idosos sejam levados até suas famílias ou casas de repousos legalizadas para que a regularização necessária possa ser iniciada”.

Ele ainda destacou que a Vigilância Sanitária está disponível para contribuir com a normalização do estabelecimento. “Os responsáveis podem nos procurar para colocarem a documentação em ordem, entre esses o LTA (Laudo Técnico de Avaliação), que representa o aval da Vigilância Sanitária para o exercício da atividade”.

Além da questão documental, o imóvel ainda apresenta problemas estruturais. “Pudemos perceber que há goteiras e problemas de iluminação e de acomodação que precisam de atenção. Se os proprietários desejam manter o espaço, essas questões também devem ser sanadas”, afirmou.

Mauro Vaz ressaltou que o órgão municipal não atua somente com o objetivo de punir, mas também de contribuir com a regularização para a atuação correta. “Sabemos da importância desses estabelecimentos no tratamento de idosos, mas eles devem ter condições oficiais e estruturais para o trabalho, porque há responsabilidades a serem seguidas no trato com esse público”, finalizou Vaz.

Dispositivos

A Prefeitura de Suzano, por meio da Vigilância Sanitária, tem criado mecanismos para diminuir o número de instituições clandestinas, seja para o acolhimento de idosos ou clínicas terapêuticas. Uma dessas iniciativas foi a realização de um encontro ocorrido em novembro do ano passado com corretores de imóveis. O objetivo é impedir que este tipo de estabelecimento ilegal seja instalado e evitar que situações como essas ocorram, motivando seu posterior fechamento.

