Casarão da Memória promove oficinas natalinas e atrações culturais neste sábado

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 – Centro) irá promover neste sábado (14/12), das 11 às 20 horas, uma série de atrações natalinas e culturais. Entre a programação, haverá visitação guiada ao Casarão, feira de artesanato com produtos personalizados, almoço com cardápio selecionado e shows ao vivo para animar o público. Para aqueles que buscam novas ideias e aprendizados, o evento oferecerá workshops e oficinas com temas natalinos, ideais para decorar e celebrar essa época especial.

As ações começam às 11 horas, com o teatro “As Memórias da Casa”, que traz a história da cidade por meio da interpretação de artistas regionais. Ao meio-dia, estará disponível o almoço no Café Ferrovia, um espaço instalado no prédio centenário com um cardápio feito para a ocasião. Às 13 horas, o evento contará com um show ao vivo da banda suzanense Alistter. Já às 15 horas será a vez do workshop “Mesa de Natal”, conduzido pela diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, que possui grande experiência em decoração, edição de revistas e livros de artesanato e de design de interiores.

Rita trará dicas práticas e criativas para a decoração natalina da mesa, com orientações sobre a escolha de elementos decorativos, harmonização de cores e disposição dos objetos. A artesã Claudete Almeida também estará presente, oferecendo sugestões de roupas de mesa para complementar as decorações.

Por sua vez, às 16 horas, acontecerá a oficina de Natal “Mini Boneco Ginger Bread”, conduzida pela mestre Nathalia Steola, em parceria com a artesã Sueli Silva. Durante a atividade, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas criativas e detalhadas para criar um boneco temático. Mais tarde, às 17 horas, ocorre a oficina natalina “Pinturas em Tecido”, ministrada pelas professoras Vera Cecília e Fátima Faria. Durante a atividade, os participantes irão aprender técnicas de pintura, criando peças exclusivas e personalizadas que poderão ser utilizadas na decoração de fim de ano ou até mesmo como presentes. Por fim, às 19 horas, o dia será encerrado com um show do grupo A Alegria do Choro.

Para participar dos workshops ou oficinas, não é necessário fazer inscrição prévia. As atividades são gratuitas e contarão com 20 vagas cada, preenchidas por ordem de chegada. Os interessados devem comparecer ao Casarão com 30 minutos de antecedência. Para a oficina de Natal “Mini Boneco Ginger Bread”, haverá kits disponíveis para venda, no entanto, os 20 primeiros participantes terão direito ao kit de forma gratuita. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato por meio do número de telefone (11) 4748-6949.

Para Rita Paiva, que já contribuiu com produções para revistas como Manequim, Faça e Venda e Claudia, além de publicar sua própria revista, Make, com dicas de decoração, artes e design, o dia será uma grande oportunidade de troca de conhecimentos, aprendizado e vivências culturais. “Teremos um dia repleto de oportunidades para aprendizado e troca de experiências por meio das oficinas e workshops, que abordarão temas variados e inspiradores. Além disso, será uma ocasião para vivenciar a riqueza cultural e criativa que o evento oferece, com atividades que vão desde a exploração de técnicas artesanais até a apreciação de apresentações artísticas. A programação foi cuidadosamente elaborada para proporcionar momentos de aprendizado e fortalecer o espírito natalino”, afirmou.