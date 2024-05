Censo previdenciário e recadastramento dos servidores são prorrogados até 31 de maio

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração e do Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS), prorrogou o prazo para a realização do censo previdenciário e recadastramento geral dos servidores para 31 de maio.

O objetivo é atualizar as informações de todos os servidores que atuam nas repartições públicas municipais. A iniciativa atende ao programa “Pró-Gestão de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS”, do Ministério da Previdência Social, e a não realização do cadastro ou recadastro pode resultar na perda do acesso ao sistema Sonner. O cadastro é feito de forma on-line por meio do link portaldosegurado.app/suzano.

O levantamento segue as disposições contidas no art. 3º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e visa à atualização cadastral dos trabalhadores para dimensionamento, transparência e equilíbrio na concessão de benefícios, evitando prejuízos com pagamentos indevidos. Além disso, ele também permite a emissão e simulação de memórias de cálculo, visando concessões de aposentadorias e pensões aos servidores públicos de Suzano.

A realização do censo ainda tem como objetivo viabilizar a obtenção da certificação “Pró-Gestão RPPS”, que adota melhores práticas de gestão previdenciária, garantindo maior estabilidade na gestão e consolidação de avanços.

A secretária Cíntia Lira alertou os servidores que ainda não realizaram o censo para fazê-lo o quanto antes. “O preenchimento é fundamental para manter os sistemas dos trabalhadores funcionando normalmente. Mas, mais do que isso, é o cumprimento de uma lei federal. Precisamos garantir os benefícios de todos os nossos servidores”, afirmou.

A data limite, que inicialmente era 31 de março, foi estendida com o objetivo de permitir que todos os trabalhadores, contando ativos, inativos, pensionistas, comissionados, entre outros, tenham mais tempo e tranquilidade para efetuar os procedimentos.

No Portal do Segurado, o trabalhador tem acesso ao sistema de preenchimento, a um guia do censo previdenciário com o passo a passo de como realizá-lo, ao decreto de convocação e a contatos para suporte em caso de dúvidas. Mais informações podem ser obtidas com o IPMS pelo telefone (11) 4752-9600 ou pelo WhatsApp (16) 98124-0563.