Centro Cultural Moriconi recebe a mostra 'Brasil Fantástico' inspirada na cultura popular brasileira

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), em seu Espaço de Artes Antônio Palomares, inaugura nesta quinta-feira (05/02), às 18 horas, a exposição “Brasil Fantástico: Carnaval, Teatro e Devoção” do multiartista Antônio Benedito Nicodemo.

A mostra reúne 20 obras e permanece em cartaz até 27 de fevereiro, integrando a programação cultural organizada pela Secretaria Municipal de Cultura.

A mostra, gratuita e com classificação de 12 anos, poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e propõe ao público uma imersão nas expressões populares brasileiras a partir de três eixos centrais que atravessam a pesquisa e a produção do artista: as festas populares, o teatro e as manifestações de devoção. Em suas obras, o carnaval aparece como estética e pensamento em movimento, espaço em que o corpo se transforma em discurso e a alegoria assume papel crítico. O teatro surge como rito de confronto e encontro, possibilitando a reorganização da memória coletiva em cena, enquanto a devoção atravessa toda a narrativa artística como escolha, pacto simbólico e relação com a ancestralidade.

A pesquisa de Nicodemo é fundamentada na memória e no realismo fantástico, elementos que sustentam uma produção artística construída a partir das vivências do cotidiano e das manifestações culturais populares. Esse percurso já levou o artista a desenvolver trabalhos e investigações em cidades como Salvador (BA), Belém (PA), Ouro Preto (MG) e Rio de Janeiro, ampliando o diálogo entre tradição, identidade e contemporaneidade em sua obra.

Na construção de suas criações, a rua, o subúrbio e a festa ocupam lugar central e deixam de ser apenas cenários para se tornarem protagonistas. Esses espaços reforçam a pluralidade cultural do Brasil e evidenciam a potência estética das expressões coletivas, reafirmando a diversidade como elemento essencial da identidade brasileira.

Para a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin, a exposição aproxima o público de expressões que constroem a identidade cultural brasileira. “A obra do Antônio Benedito Nicodemo dialoga com referências que atravessam a nossa história e a nossa cultura. Ele traz para a arte a rua, a festa, a devoção e a memória, criando imagens que falam de identidade, pertencimento e da diversidade que existe no Brasil. É uma exposição que acolhe, provoca e convida o público a olhar com mais atenção para essas narrativas” destacou ela.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, citou o papel dos espaços culturais como locais de encontro e troca com a população. “O Moriconi é um espaço aberto para a cidade, onde as pessoas podem se reconhecer nas exposições e nas histórias que elas contam. ‘Brasil Fantástico’ traz uma arte próxima, que conversa com as tradições, com a fé, com a festa e com o jeito brasileiro de viver. É um convite para que o público venha, conheça e se sinta parte dessa experiência”, afirmou o chefe da pasta.