Centro de Bem-Estar Animal vai acolher cães e gatos vítimas de maus-tratos em Suzano

Suzano desenvolve a criação do Centro de Bem Estar Animal para prestação de atendimento veterinário e acolhimento de pets vítimas de maus-tratos que foram retirados de seus tutores após intervenção judicial ou policial.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente com apoio das emendas parlamentares do deputado federal Marcio Alvino e do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt.

O edital do processo licitatório para esta finalidade será publicado em breve.

Essa ação faz parte do acolhimento aos animais de rua da cidade. Na região central de Suzano, nas praças e próximo a Estação Suzano da CPTM há animais abandonados, principalmente cachorros.

A Prefeitura informou que por força de Lei Federal, não existe o serviço de recolhimento de animais abandonados, conhecido popularmente como “carrocinha”.

Denúncias

As denúncias de maus tratos animais devem ser feitas para o Setor de Bem-Estar Animal, pelo telefone (11) 4745-2055; para a Ouvidoria Municipal, no número 0800-774-2007 e no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br; ou para a Guarda Civil Municipal (GCM), no número 153. A Secretaria de Meio Ambiente também tem trabalhado em conjunto com ONGs da cidade para promover a castração de cães e gatos e, assim, auxiliar na diminuição da procriação indiscriminada.

Nos casos de animais em vias públicas que apresentam doenças zoonóticas ou que praticaram agressão comprovada, é possível acionar o Setor de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, pelo telefone (11) 4745-2064 ou pelo e-mail sms.zoonoses@suzano.sp.gov.br.

ONGs

O vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), mais conhecido Marcel da ONG em conjunto com a ONG Amparo Animal resgatam animais em estado crítico e encaminham para abrigos temporários.

O animal resgatado é levado para clínica veterinária parceira onde a ONG custeia o atendimento. Depois o animal é castrado, vacinado e encaminhado para o lar temporário.

“Assim que o animal estiver pronto para adoção é mandado para eventos de adoção da ONG Amparo Animal e do projeto Baby Me Leva da Prefeitura. Os animais de rua devem receber toda atenção do poder público, esses animais um dia tiveram família e foram descartados como lixo”, disse o vereador.

Baby Me Leva

O projeto “Baby, Me Leva!” ocorre a partir de parcerias com ONGs que já fazem um trabalho de proteção de animais e tem como objetivo incentivar a adoção responsável por meio de eventos e de campanha pela internet.