Centro de Convivência da Melhor Idade abre 12 vagas para curso de artesanato

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti abriu 12 vagas para o curso de artesanato com caixas de papelão. Para realizar a inscrição, é necessário que os interessados tenham 55 anos ou mais e compareçam na sede do órgão municipal (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentem documento de identidade com foto, comprovante de residência de Suzano e informe um número de telefone para contato.

O curso, que será ministrado pela professora Claudia Aparecida, acontecerá todas as terças-feiras, a partir do dia 14 de maio, das 9 às 11h30, no próprio CCMI. Vale destacar que não há um tempo previsto para a formação, visto que o objetivo é que os participantes tenham a oportunidade de realizar o curso de acordo com o seu tempo e ritmo de aprendizado.

A expectativa é que os alunos aprendam a fazer caixas de presente com papelão em diferentes formatos e a personalizá-las de acordo com o gosto e necessidades, tornando-se habilidosos na arte de presentear ou armazenar uma variedade de itens.

Para a dirigente do CCMI, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a iniciativa em oferecer o curso aos idosos é uma oportunidade valiosa para promover o desenvolvimento pessoal e a integração dos participantes. “Ao possibilitar que o público da melhor idade participe de atividades criativas e produtivas, o Centro de Convivência estimula o aprendizado de novas habilidades e fortalece os laços sociais e o senso de pertencimento. Essa iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal em valorizar e promover o bem-estar dos cidadãos da terceira idade, proporcionando oportunidades significativas de crescimento e realização pessoal”, destacou ela.