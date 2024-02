Ciclistas cobram melhorias na Jorge Bei Maluf; avenida terá R$ 8,4 mi em obras

Ciclistas acostumados a utilizar a Avenida Jorge Bei Maluf, em Suzano, cobram melhorias na pista.

Quem chega na divisa com a Avenida das Orquídeas, em Mogi das Cruzes, encontra, por exemplo, uma grande quantidade de buracos. “Tememos acidentes”, disse o vendedor Arnaldo Melo, acostumado a utilizar a pista para praticar o ciclismo.

Quem pedala com certa frequência na avenida denuncia o estado de degradação.

Outra reclamação dos ciclistas é de que apenas obras de tapa-buracos são vistas no local, mas “nada resolvem, pois o serviço é de qualidade ruim”.

Outra questão dos ciclistas é sobre a existência ou não de um plano cicloviário em Suzano. A Prefeitura desenvolve o plano. A administração passou a disponibilizar, desde outubro de 2023, em sua página oficial na internet o endereço www.suzano.sp.gov.br/plano-cicloviario/ , que permite acesso aos detalhes do Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa. Neste ambiente podem ser visualizados os aspectos envolvidos na elaboração deste trabalho que define a forma como a malha cicloviária será expandida. O conteúdo apresenta textos, fotos, vídeos, mapas e documentos que contribuem com o entendimento sobre os objetivos a serem alcançados com a implantação do projeto.

O Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa de Suzano propõe construir 108 quilômetros de ciclovias integradas à estrutura urbana, aumentando substancialmente a malha que hoje compreende 5,64 quilômetros já implantados e outros 5,29 quilômetros de projetos em obras. Este meio de transporte está sendo valorizado por possuir vantagens sobre as outras opções por contribuir com a melhoria da saúde dos usuários, deslocamento sem necessidade de combustível, flexibilidade para transitar pelo espaço público e sua utilização como atividade de lazer.

INVESTIMENTO

A Avenida Jorge Bei Maluf recebe também uma revitalização total com investimento total de R$ 8,4 milhões. De acordo com a Prefeitura, R$ 6,7 milhões são do governo federal, enquanto R$ 1,7 milhão é da administração municipal. A expectativa é que a obra termine ainda este ano.

Neste momento, guias e sarjetas estão sendo construídas, calçadas estão sendo implantadas onde não havia e revitalizadas onde já existia e trabalhos de drenagem sendo executados.

A avenida receberá recapeamento por toda sua extensão, incluindo no ponto próximo ao limite com Mogi das Cruzes. Além disso, as pistas serão duplicadas e haverá um trecho de ciclovia.

“A Prefeitura vem acompanhando os serviços diariamente, com o objetivo de impactar o menos possível o dia a dia de pedestres, ciclistas e motoristas e, por esta razão, pede compreensão a todos que passam pela via, tendo em vista que o objetivo é garantir, em breve, mais qualidade e segurança a todos”, informou.