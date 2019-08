Cidades do Alto Tietê ‘ganham’ 11 mil motoristas no 1º semestre

As dez cidades do Alto Tietê somaram 11.102 CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) emitidas, neste primeiro semestre de 2019. O levantamento é do Departamento de Trânsito (Detran) de São Paulo.

Isso significa que a região teve um aumento de 964 solicitações de CNHs, ou 9,5% de aumento, se comparado ao mesmo período de 2018, onde o Alto Tietê emitiu 10.138 documentos novos. Entre as cidades que mais emitiram o documento neste ano, Itaquaquecetuba lidera, com 2.638 carteiras emitidas. Em segundo lugar vem Mogi das Cruzes, com 2.638 habilitações novas - vale lembrar que os números de Salesópolis são agrupados ao de Mogi das Cruzes.

No ano passado, Itaquaquecetuba liderou entre os municípios também, com 2.785 carteiras emitidas. Mogi das Cruzes ficou em segundo lugar, com 2.462 documentos novos.

A cidade de Suzano, segundo o Detran, em 2019, emitiu 1.790 CNHs. Isso significa um aumento de 397 carteiras (ou 28,5%) em relação a 2018, quando a cidade emitiu 1.393 CNHs.

Menor número

Guararema ficou em último neste primeiro semestre, entre as cidades do Alto Tietê. A cidade das luzes de natal teve 143 carteiras novas. Isso foi uma redução de 20 CNHs, se comparado ao mesmo período de 2018, quando Guararema emitiu 163 documentos.