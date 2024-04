Cidades encaminham 12,8 mil em programas de geração de emprego

As prefeituras do Alto Tietê beneficiaram, pelo menos, 12,8 mil pessoas em seus programas de geração de emprego em 2024.

Os dados são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Arujá e Santa Isabel. As demais cidades não responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura informou que 11.473 currículos foram encaminhados para empresas contratantes no primeiro trimestre deste ano. Foram 628 vagas ofertadas por meio do projeto “Suzano Mais Emprego” e 13.939 currículos recebidos nos primeiros três meses de 2024.

Em comparação aos primeiros três meses de 2023, houve um expressivo aumento de currículos recebidos: 241%, já que no primeiro trimestre do ano passado foram recebidos 4.084 currículos pelo programa. O crescimento, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, se dá pelo início da operação do aplicativo de celulares “Suzano Mais Emprego”, em maio de 2023.

Esse projeto foi implementado na cidade em 2019 e, desde então, foram colocadas à disposição 12.827 vagas de trabalho. Foram recebidos 105.652 currículos e 61.205 candidatos foram encaminhados. “A iniciativa é voltada a viabilizar a relação entre empresas contratantes e candidatos. Também presta orientações e apoia ações periódicas executadas na cidade”, explica a

Prefeitura.

A Prefeitura de Mogi explicou que o programa Mogi Conecta Emprego foi desenvolvido em 2021 para aproximar e facilitar a relação entre quem busca emprego, quem está contratando e quem tem o próprio negócio, de uma forma fácil e ágil.

A cidade não especificou os dados do programa neste ano, mas afirmou que a cidade gerou 16,4 mil novos empregos entre 2021 e 2023. Em 2024, foram gerados quase 2 mil trabalhos nos primeiros dois meses do ano na cidade, mas não necessariamente por pessoas atendidas pelo Mogi Conecta Emprego.

O Itaquá Mais Emprego aprovou, nos primeiros três meses de 2024, um total de 230 pessoas, um aumento de 112% em relação aos 108 do mesmo período do ano passado. Desde sua criação, há três anos, foram 1,4 mil aprovações.

Em Ferraz de Vasconcelos, o programa Emprego Agora atendeu, no primeiro trimestre de 2024, 834 pessoas. O projeto visa intermediar e facilitar a empregabilidade, sendo a ligação entre o trabalhador e a vaga criada na cidade. O município ajuda na divulgação das vagas, no processo de seleção e na capacitação do trabalhador.

O programa, que foi implementado em 2021, já atendeu 8.607 pessoas. Em 2023, foram 2.985 pessoas atendidas, de acordo com os números da administração municipal.

A Prefeitura de Poá informou ter o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que oferece vagas de emprego para a população, além de cursos de empreendedorismo oferecidos pela Secretaria de Assistência Social.

A administração explicou que as candidaturas são feitas diretamente nas empresas que disponibilizam as vagas, não sendo possível saber o número de pessoas beneficiadas pelo programa.

A cidade de Guararema conta com o Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), que já empregou 948 pessoas desde sua implantação, em junho de 2022. No primeiro trimestre de 2024 foram 163 pessoas admitidas.

Em Arujá, a Prefeitura informou que 832 vagas foram ofertadas no Portal Arujá Emprega no primeiro trimestre de 2024. Foram 198 candidatos aprovados nesse período. A administração informou, inclusive, que muitos candidatos que se inscreveram em março deste ano ainda estão em processo seletivo.

A Prefeitura de Santa Isabel explicou que a geração de vagas de emprego formal voltou a crescer entre 2021 e 2023, chegando a 1,8 mil novas vagas, mas sem especificar o valor de cada ano.