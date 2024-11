Cineteatro divulga programação de filmes para novembro

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) recebe no próximo mês uma programação diferenciada com duas mostras de cinema que celebram a diversidade e a cultura. A mostra “Representatividade”, em homenagem ao Mês da Consciência Negra, e a "9ª Mostra do Cinema Chinês" convidam as famílias a uma experiência cultural enriquecedora. As sessões ocorrerão em duas quartas-feiras, oferecendo opções de filmes gratuitos para públicos de várias faixas etárias.

A primeira exibição acontece no dia 13, às 14h30, com a animação “Soul” (2020), que traz a inspiradora história de um professor de música e músico de jazz, em uma narrativa repleta de representatividade e reflexões sobre sonhos e identidade, com classificação indicativa livre. Às 16h30, a "9ª Mostra do Cinema Chinês apresenta" “De Trem Bala pela China” (2024), um documentário que leva o público a uma viagem pela diversidade cultural e pela modernidade da China, com classificação indicativa de 12 anos. E, finalizando o dia, às 19 horas, o drama “Fora dos Palcos” (2022) explora os bastidores da vida de artistas chineses, mergulhando nas relações entre fama e anonimato, também com classificação indicativa de 12 anos.

Já no dia 27, a sessão das 14h30 traz o clássico “Kiriku e a Feiticeira” (1998), uma animação africana que acompanha a história de Kiriku, um pequeno herói cheio de coragem e magia, em uma narrativa rica em cultura e folclore, com classificação indicativa livre. Às 16 horas, a "Mostra do Cinema Chinês" apresenta “Vidas Comuns” (2022), um filme que retrata os desafios e alegrias das pessoas comuns na China contemporânea, com classificação indicativa de 12 anos. Às 19 horas, a programação encerra o mês com “O Fio da Espada” (2024), uma história de honra e tradição que se passa na China antiga, explorando temas de família e coragem, com classificação indicativa de 12 anos.

Para o secretário José Luiz Spitti, a programação de novembro proporciona uma oportunidade especial para as famílias conhecerem culturas diversas e refletirem sobre valores como inclusão e aproximação cultural. “Essa é uma programação pensada para enriquecer a experiência de todos e proporcionar momentos de reflexão e diversão para toda a comunidade,” apontou o chefe da pasta.