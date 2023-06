Clube Náutico descarta encerramento de atividades após boatos circularem pelas redes sociais

O Clube Náutico Mogiano descartou, nesta quinta-feira (22), que suas atividades serão encerradas. Nos últimos dias, esta hipótese circulou por grupos de mensagens e redes sociais.

Em nota, o clube afirmou que houve pedido de leilão de um pedaço da área nas dependências do clube, mas as dívidas que motivaram tal pedido foram parceladas, evitando uma possível perda do espaço.

“Em resposta às notícias e comentários equivocados que circulam nas redes sociais a respeito de um leilão envolvendo o Clube Náutico Mogiano, informamos o que segue: Houve sim um pedido de leilão de parte de uma área do clube para quitação de dívidas de tributos federais de décadas passadas. Contudo, a diretoria fez o parcelamento das dívidas junto ao credor, requerendo nos autos o cancelamento/suspensão do leilão”, informou o clube, que continuou: "As atividades do clube, da faculdade e do colégio seguem normalmente. Esclarecemos, por fim, que demais pendências envolvendo a entidade, fundada há 90 anos, estão sendo negociadas”.

As dívidas citadas pelo clube são de décadas atrás, como o mesmo citou na nota. São referentes a impostos. O Náutico conseguiu negociar e pedir a suspensão do leilão. Com isso, tudo segue funcionando normalmente, inclusive os contratos de aluguel, a faculdade e todas as demais dependências.