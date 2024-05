'Cola Aí: Minha Escola na TV' aborda o tema do circo durante o 'EducaShow'

O programa “Cola Aí: Minha Escola na TV”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, abordou o tema do circo em sua edição de abril, que foi transmitida na última sexta-feira (26/04), às 19 horas, pelo canal oficial da administração municipal no Youtube “TV Prefeitura de Suzano”. O conteúdo, que segue disponível, exibiu as atrações do “EducaShow”, uma das atividades que integraram a programação da “ExpoSuzano 2024”, no Parque Municipal Max Feffer, como parte das comemorações de aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativo da cidade.

A edição deste mês contou com a apresentação de dois alunos da Escola Municipal Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, localizada no bairro Vila Helena, Wesley de Oliveira Freitas e Giovanna Fontes da Silva. Já as matérias trouxeram depoimentos dos participantes e a alegria das crianças, com imagens que registraram a movimentação dos alunos nas estruturas que foram instaladas e a interação deles com os profissionais que foram contratados para conduzir as brincadeiras. Estiveram presentes, palhaços, acrobatas, contorcionistas, malabaristas, mágicos e pernas de pau, dentre outros.

A diversão se uniu ao conhecimento no espaço especialmente preparado pela EDP São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica da cidade, onde os alunos puderam ter orientações sobre a eletricidade por meio da iniciativa “Xô Desperdício”. Em outro ambiente foram reservadas mesas e cadeiras para acomodar os alunos interessados em explorar a plataforma Matific, que estimula o aprendizado da matemática por meio de jogos on-line.

Ao mesmo tempo em que a tecnologia foi valorizada, também houve o resgate das brincadeiras antigas. O programa mostrou as crianças se divertindo ao fazer bolhas de sabão e pulando cordas. Os alunos ainda puderam levar para casa um livro para levar de recordação as emoções vividas durante essa experiência.

A coordenadora do setor de Programas, Projetos e Inovação da Secretaria Municipal de Educação, Sueli Stuchi, compartilhou a emoção vivida pelos estudantes. “Tínhamos crianças que não conheciam o centro da cidade e nem o universo do circo. Por isso, pensamos em cada detalhe, com muito carinho, para que pudéssemos registrar as imagens que mostramos no ‘Cola Aí’, vendo a carinha das crianças se divertindo com os artistas. Uma delas chegou a revelar para uma das coordenadoras que aquele havia sido o melhor dia de sua vida”, contou a coordenadora.

Por sua vez, o secretário Leandro Bassini enalteceu a mobilização da pasta para a atividade, que garantiu o suporte necessário para que os alunos pudessem se sentir à vontade. “Recebemos mais de 20 mil alunos da rede municipal entre segunda e sexta-feira e, por isso, contamos com mais de cem servidores da secretaria e mais de 80 profissionais contratados, que tornaram possível o show que proporcionamos aos alunos. A gente marcou um encontro de pessoas e de culturas e garantiu a interação por meio das brincadeiras. O circo traz uma linguagem que aproxima e promove a inclusão social para as crianças, que não aprendem só dentro da escola”, frisou Bassini.