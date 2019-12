Com 53 anos, Templo Budista recebe 20 mil visitas por ano

Construído com o intuito de difundir e disseminar o budismo no Brasil, o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, localizado na Estrada dos Fernandes, altura do número 1927, em Suzano, recebe cerca de 15 mil a 20 mil visitantes por ano. A informação é do monge Keisuke Nishioka, filho do fundador do templo no município, o monge Taizan (Sadao Nishioka).

O local possui 525m² e conta com portão de entrada "San-mon", com dois Santos protetores/guardiões "Niosam", ambos com dois metros de altura esculpidos em madeira e mais três capelas "Sanguendô" construídas em reverência ao Santo da água, Seiryu Gonguem; ao Santo protetor das pessoas e do trânsito, Godairiki e ao Santo da saúde, Juntei Kannon.

Keisuke Nishioka é monge desde 2001 no templo. Ele afirma que o local recebe turistas não só do Alto Tietê e do País, mas sim de outros continentes, como América do Sul e Europa.

Há 53 anos na cidade, o templo é conhecido por sua diversidade cultural e ambiente leve e agradável, além da famosa arquitetura do espaço, um dos motivos que atraem milhares de visitantes todos os anos.

O monge Nishioka ressalta a importância deste patrimônio histórico para a cidade. "As pessoas deixam mensagens aqui. É uma forma de disseminar a cultura japonesa na cidade, é algo histórico e turístico. Pessoas de outros países vêm para cá visitar o templo".

A família Nishioka viveu no Japão na província de Yamaguchi. Vieram para o Brasil e se instalaram no interior de São Paulo, em Pereira Barreto, cidade na qual o monge Keisuke Nishioka nasceu.