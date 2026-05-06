Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  

Suzano sediou, nesta quarta-feira (06/05), a 3ª reunião da Câmara Técnica de Segurança do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). O encontro foi realizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava e reuniu autoridades do setor das cidades integrantes.

Representando o município anfitrião, participaram o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o assessor estratégico Marcelo Miyasaki; e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro.

Durante a reunião, foram discutidas as principais demandas relacionadas à segurança pública na região do Alto Tietê. Cada representante apresentou informações sobre o efetivo de seu município, que poderá ser mobilizado para atuação em operações conjuntas.

O coordenador da Câmara Técnica e secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, Gilberto Tsutomu Ito, confirmou que a próxima reunião dos municípios está prevista para o início de junho, com expectativa de realização em Jacareí, município que passou a integrar recentemente o Condemat+.

Como parte das ações articuladas pela Câmara Técnica, os integrantes também confirmaram a realização de uma nova operação conjunta, ainda sem data definida. Na ocasião, Suzano deverá contribuir com viaturas, agentes e equipamentos.

O comandante da GCM de Suzano ressaltou a importância do encontro para o intercâmbio de experiências entre os municípios. “A Câmara Técnica, além de reunir autoridades da área de segurança, possibilita a troca de experiências bem-sucedidas, que podem ser replicadas em outras cidades”, afirmou Kanashiro.

O assessor estratégico Marcelo Miyasaki reforçou a importância da continuidade dos encontros para o desenvolvimento de soluções integradas. “A segurança pública é uma demanda constante. Por isso, a Câmara Técnica desempenha papel fundamental na organização das ações e na construção de estratégias conjuntas. Suzano permanece à disposição para sediar novas reuniões e participar de operações integradas”, declarou.

Na mesma linha, o secretário Francisco Balbino destacou o papel do município na articulação regional. “Nossas equipes estão à disposição para apoiar outras guardas municipais, tanto em demandas locais quanto em operações conjuntas. Receber esta reunião é motivo de satisfação e reforça o compromisso de Suzano com o fortalecimento das políticas públicas de segurança no Alto Tietê”, afirmou o chefe da pasta.

Entre os secretários de Segurança presentes estavam a coronel da PM Daniele Cristina Oliveira (Ferraz de Vasconcelos), Francisco Borotta (Guarulhos), José Ferreira de Souza (Poá) e Rafael Júlio (Jacareí).

Também participaram comandantes das GCMs e representantes das secretarias de Segurança, como Cleverson Souza (Ferraz de Vasconcelos); Adjomar Sousa e Fábio Lemos (Guarulhos); Anderson Caldeira e Tiago Roberto Pereira (Itaquaquecetuba); Marcelo Carvalho e Caio Henrique Domingos (Santa Isabel); Jorge Ronaldo Liberato (Mogi das Cruzes); Douglas de Oliveira Silva e Ronaldo Pereira (Arujá); Ronaldo Oliveira (Poá); e Eliomar Oliveira (Mairiporã).