Com doação de Campinas, Guarda Civil deve contar com 93 armas

A Guarda Civil Municipal (GCM) deve receber nos próximos meses 93 armas. Seis motos também chegarão em 20 dias. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19) pelo secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues em entrevista ao DS.

De acordo com Rodrigues, o projeto de armamento, implantado pela atual gestão, já conta com três propostas fixadas. Uma delas é a doação da GCM de Campinas que está em um projeto para nos entregar 25 revolveres. “Tivemos também uma emenda parlamentar do ano passado do vereador e presidente da Câmara de Suzano, José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, de R$ 80 mil, o qual foi decidido junto com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) para a compra de 18 pistolas. Essa ação está em processo de licitação. Outra proposta é que entramos em contato também com a Delegacia Geral, onde lá foi discutida a possibilidade de doação de armas da Polícia Civil para a Prefeitura. Há uns 20 dias retornei a entidade com o pedido, e praticamente está quase certo essa doação de mais 50 revolveres. Então, posso dizer que foi um avanço enorme nos últimos nove meses em relação a esse assunto", enfatizou.

A aquisição de armamentos para a GCM de Suzano é abordado há alguns anos, mas no ano passado os agentes passaram por capacitação da Polícia Federal (PF). Em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, a medida também é estudada. Já em Ferraz de Vasconcelos e Poá, os guardas possuem o porte legal há pelo menos quatro anos.

Além disso, o chefe da pasta destacou que mais seis motos chegarão para reforçar o patrulhamento da GCM por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Keiko Ota (PSB). "Essa doação é de 2016 da deputada. Já fizemos a licitação, saiu o vencedor do edital, e a empresa daqui a 20 dias fará a entrega das motocicletas. Havia um problema na questão de equipamentos, como capacete e botas aos guardas, mas também elaboramos a compra. Assim, quando as viaturas chegarem tudo estará pronto para melhorar a segurança da cidade", completou.

No início do ano, a GCM conseguiu recuperar dois carros e duas motos que estavam parados por falta de guardas capacitados para pilotá-las. Na ocasião, foi lançado o projeto "Rumo à Segurança", que é ronda urbana com motos.