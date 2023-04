Com empresários locais, 'Suzano Faz' é lançado no Pavilhão Maurice Bou Assi

O Suzano Faz, evento de promoção e intercâmbio de empresas e de entidades da ExpoSuzano, foi aberto ao público após cerimônia realizada no Pavilhão Maurice Bou Assi, no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), na manhã desta quinta-feira (27/04). A solenidade contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi que, junto a empresários dos mais variados setores do município, expôs alguns dos principais produtos e serviços realizados na cidade. O Suzano Faz ocorre das 11 às 19 horas e segue até o próximo domingo (30/04).

Com foco na mostra de trabalhos e na integração entre negócios e empresários, foram elaborados 41 estandes no espaço das duas quadras do pavilhão, com conteúdos diversos e direcionados aos empreendimentos locais. Na exposição participam 32 empresas e nove instituições que promovem a evolução econômica da cidade, como o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, a Empresa Brasileira de Correios e a Câmara dos Vereadores.

De forma complementar, há ainda uma exposição de dez equipamentos utilizados por parceiros da prefeitura na prestação de serviços. A mostra está posicionada na entrada do pavilhão, apresentando veículos e maquinário de empresas como a Komatsu Brasil, a Radial Transportes, o Grupo Pioneira e o Consórcio Renova Suzano. Além destes, a Caixa Econômica Federal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) estão com suas unidades móveis dispostas no local.

Todas estas atrações são reforçadas por 25 palestras previstas ao longo dos quatro dias do Suzano Faz, sendo seis no domingo (30/04) e sete nesta sexta-feira e no sábado (28 e 29/04). A exemplo, nesta quinta-feira, as primeiras cinco apresentações foram efetuadas com foco em vendas consultivas, qualificação profissional, investimentos inteligentes, métodos de venda e fórmulas de otimização de tempo.