Com investimento superior a R$ 10 milhões, parque aquático será inaugurado em Suzano

Se diversão é o que está faltando em Suzano e região, o Blue Beach Thermas Park está chegando para resolver esse problema. O novo parque aquático promete elevar o nível de recreação e lazer do Alto Tietê e de toda a Grande São Paulo com diversas atrações, incluindo um complexo de toboágua, praia artificial, piscinas de água quente, Rio Lento, Piscina de ondas, áreas de tematizações incríveis, um dos maiores playgrounds do Brasil, entre muitas outras atrações. A expectativa é que o empreendimento tenha sua Primeira Etapa concluída no início de março de 2020, atingindo 60% da área em funcionamento. No entanto, as obras continuarão e a Segunda Etapa deverá ser finalizada no segundo semestre de 2020.

Muito bem localizado, o Blue Beach está a alguns minutos do centro de Suzano, na Rua Rocha, no bairro Meu Cantinho. Perfeito para quem quer se divertir com a família sem precisar passar horas na estrada para isso, pois conta com uma infraestrutura de acesso rodoviário impecável. O parque é dirigido por um grupo de acionistas e, de acordo com eles, essa é uma das suas grandes vantagens, que tem o objetivo de se tornar referência nacional. “A localização é estratégica e temos certeza que agradará a todos os visitantes. Além disso, estamos trabalhando para que o Blue Beach seja uma experiência incrível do começo ao fim para crianças, jovens, adultos e idosos. Suzano ganhará um parque aquático para a família”.

O Grupo Blue Beach Thermas Park aliou-se ao Tênis Clube de Suzano, que tem mais de 25 anos de história, com o objetivo de unir experiência, qualificação e inovação. O Blue Beach terá capacidade para receber cerca de 5 mil pessoas por dia e contará com uma área de mais de 60 mil metros quadrados, o que inclui restaurantes e bares, estacionamento e todo espaço de lazer e recreação.

O corpo de acionistas salienta, ainda, que trouxe profissionais de peso para esse projeto, incluindo Osmar Teixeira Júnior que tem uma experiência de 20 anos em parques aquático, hotelaria e turismo; e Claudio Rocha que tem uma carreira de 30 anos em gestão e lazer em grandes empresas, parques secos e aquáticos e na implantação de grandes estruturas comerciais e de distribuidores.

Os dois profissionais, ao lado da equipe e com apoio dos acionistas, têm a missão de trazer a melhor experiência de lazer e entretenimento, inicialmente com foco no Alto Tietê, Grande São Paulo, e, gradualmente, expandindo a sua atuação para o Estado e para todo o Brasil.

Vale destacar que algumas áreas do parque aquático já estão funcionando, são elas: complexo aquático, piscinas, toboágua, Baldão, sauna, playground, quadras, academia, restaurante, entre outras.

Investimento da cidade

Nesta O Prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, considera muito importante ter negócios com esse nível de investimento na cidade, principalmente em uma época de recessão. “Uma das características da nossa gestão é justamente a de incentivo aos empresários e comerciantes. Então, quando vemos um grande empreendimento, como a Blue Beach, se destacando e recebendo novos investimentos, ficamos felizes, pois em tempos de crise, é difícil uma empresa investir esse montante no mesmo local. Desta forma, fica claro o reconhecimento dos proprietários quanto ao desenvolvimento de Suzano. Além de gerar emprego, a cidade ganha um dos mais conceituados parques do Alto Tietê e do Estado de São Paulo. Será um grande presente para a família susanense”, comenta o Prefeito.