Combustível começa a chegar em Suzano, mas dura pouco mais de 4h

Os postos de Suzano estão recebendo combustíveis nas bombas desde a tarde desta terça-feira (29). Porém, pela alta procura por gasolina e etanol, as bombas de combustíveis aquentaram pouco mais de 4 horas. O posto "Gran Suzano", localizado na Rua Monsenhor Nuno com a Avenida Antônio Marques Figueira, recebeu gasolina às 16 horas.

A falta de combustível é reflexo da greve dos caminhoneiros, que paralisou todo o País desde semana passada. "Estou na fila desde as 4h40 da manhã. Como trabalho aqui perto, é mais fácil para vir buscar. Vou abastecer meu carro e vou levar gasolina para meu colega, a gente tem que se ajudar nessas horas", conta o motorista João Batista, de 22 anos.

De acordo com a população que aguardava nas filas, a média de espera era de 3 a 4 horas. "Já estou aqui mais de 3 horas. Fiquei sabendo pelo Facebook que iria chegar gasolina por aqui e vim correndo para cá. Estou sem carro desde domingo e preciso do mesmo para trabalhar", explica o supervisor de logística Leonardo Ferreira, de 30 anos.

Duas filas foram formadas no local, uma para pedestres (que aguardavam com galões nas mãos) e uma para os carros. De acordo com o gerente do posto, João Oliveira, as bombas agüentariam poucas horas. "Pela quantidade de pessoas que está por aqui, essa gasolina acaba em 3 horas. Não estamos fracionando as vendas, a pessoa leva a quantidade que ela quiser", afirmou.

Ele adianta que há possibilidade de um novo abastecimento para hoje. "É provável que hoje tenhamos gasolina ou etanol chegando nas bombas".

Liminar

Com a liminar obtida no último domingo (27), a Prefeitura de Suzano conseguiu abastecer 130 veículos desde a madrugada de segunda-feira (28). O abastecimento é direcionado para as viaturas dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar (PM), transporte escolar e transporte coletivo.

O Posto Kimura (bandeira Ipiranga), localizado na Rua Expedicionário Abílio Fernandes com a Rua Baruel é o local que está fornecendo combustível a prefeitura. O DS apurou que cerca de 50 viaturas oficiais estão sendo abastecidas por dia. Um controle de abastecimento está sendo feito pelos funcionários do local. O local conta com gasolina, etanol e diesel e acordo com os funcionários, os combustíveis acabaram na tarde desta terça-feira (29) e não há, por enquanto, uma nova previsão de entrega.

Transporte coletivo

A Radial Transportes reduziu novamente o número de frotas dos ônibus municipais e intermunicipais para 50% nos horários normais e 60% nos horários de pico. Vale destacar que as linhas de ônibus estão atendendo nos horários de sábado.