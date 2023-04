Começa ciclo de cursos promovidos pelo SindMogi

Começou nesta quarta-feira (26), uma série de cursos promovidos pelo SindMogi - sindicato regional da Fehoesp, federação que representa os estabelecimentos privados de serviços de saúde do Estado de São Paulo.

De acordo com o diretor do SindMogi, Alvaro Otávio Isaias Rodrigues, o objetivo destes encontros é aprimorar a gestão. “Queremos valorizar os serviços oferecidos pelas instituições privadas de saúde do Alto Tietê e oferecer uma melhor experiência para os pacientes que os utilizam por meio de convênios e/ou atendimento particular”, explica.

Alvaro diz ainda que, além disso, estes encontros visam ampliar a sinergia dos serviços de saúde da região a fim de que tornem-se mais colaborativos uns com os outros e possam oferecer um atendimento mais completo aos pacientes, referenciando os serviços existentes na região para que não precisem se deslocar para outros centros, como a Capital, para realizarem os seus tratamentos. “O SindMogi e o SindSuzano assumiram a responsabilidade de melhorar o relacionamento entre os serviços de saúde e promover na nossa região. Temos excelentes especialistas em diversas áreas, clínicas e tratamentos complementares. Mas às vezes, o paciente por desconhecimento ou encaminhamento, acaba procurando assistência fora do Alto Tietê. Queremos valorizar os nossos especialistas e também ofertar mais conforto e comodidade aos pacientes porque eles podem ter a mesma qualidade de atendimento próxima de sua casa”, finaliza.

O primeiro curso realizado foi sobre “Excelência no Atendimento – Modelo Disney”, e aconteceu na quarta-feira passada (26), na sala de treinamentos do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. “Ficamos muito felizes com este curso promovido em parceria com o SindMogi, SindSuzano e o Centro Oncológico. Contamos com mais de 20 participantes que tiveram a oportunidade que receberam conteúdo com foco muito prático de como atender melhor e agradar o cliente/paciente. Outra vantagem é que como é no formato presencial, os participantes têm a oportunidade de compartilhar experiências bem sucedidas na solução de problemas, bem como conhecer os serviços uns dos outros”, destaca Alvaro.

O próximo curso será em maio. A relação de todos você pode ser conferida no https://oncomogi.com.br/cursos-sindmogi-sindsuzano-ibec/ e são aplicados pelo Ibec (Instituto Brasileiro da Excelência em Atender Clientes).

Podem participar estabelecimentos de saúde filiados ou não filiados no SindMogi e SindSuzano. “Porém, as condições sempre são melhores para quem é associado, tanto para realizar o curso quanto para ter acesso aos benefícios oferecidos pelos sindicatos”, finaliza o presidente do SindMogi.