Como aumentar vendas em períodos em que não há datas comemorativas

Você já deve ter percebido que a sua empresa rende mais em alguns meses do que outros. No planejamento ideal, as vendas continuariam em alta o ano inteiro, mas nem sempre isso acontece. Após uma data comemorativa, em que o mercado fica aquecido, a tendência é que as compras diminuem, o que pode gerar preocupação.

Além disso, com o número de vendas, os empresários precisam se preocupar com as contas do início de ano. O mentor de empresários, André Minucci, pode dar dicas sobre estratégias de forma mais ampla e como o comércio pode continuar lucrando sem datas comemorativas.

“É impossível não perceber o impacto de certos períodos do ano. O ideal é conhecer em quais meses o seu comércio ou empresa tem melhor rendimento”. A partir disso, o empreendedor poderá traçar um planejamento”, comenta o mentor.

Ter uma boa organização ajuda a manter os seus lucros constantes. Além disso, é ideal saber que para cada época do ano, os seus clientes podem ser diferentes, o que será positivo se você quer atingir um público mais diversificado.

Mas talvez você ainda continue em dúvidas, como, por exemplo: conseguir se planejar com o ano já em andamento. André dá algumas dicas para alavancar o seu negócio. O setor de atuação de cada empresa define a sazonalidade que ela terá. Para diminuir os riscos da baixa taxa de vendas, é necessário fazer um estudo sobre o histórico do comportamento de mercado e das personas.

“Para oferecer o seu produto de uma forma mais assertiva, é importante conhecer mais o comportamento do seu cliente. Busque no histórico de vendas anteriores, quais produtos saem mais e quais diminuem a venda. Invista a sua energia no setor de marketing, será crucial”, comenta.

E se a sua empresa for nova? O que fazer? O mentor comenta que, você pode analisar informações de produtos semelhantes e fazer projeções sobre isso. Pode ser que não seja tão assertivo no começo, mas gradualmente, os novos dados dos clientes vão ajudar no processo.

Fiz um relatório e agora?

Agora que você sabe todo o histórico da sua empresa e quando ela vende mais, o próximo passo é identificar quando as vendas caem. A falta de sazonalidade faz com que muitas pessoas parem de procurar certos produtos, porém é a oportunidade perfeita para atrair novas pessoas para o seu negócio.

Pensando nisso, invista em queima de estoque. Os produtos que não foram vendidos em campanhas anteriores podem trazer lucro. Talvez a pessoa não esteja interessada naquele produto, ou momento, mas o preço mais baixo pode chamar atenção.

“A tática de vendas requer que você quebre o critério racional da pessoa do: por que devo comprar? Para o: “Nossa, está barato!” ou “Preciso disso!”. Para provocar gatilhos, invista na sua equipe comercial com um treinamento de vendas, brindes ou um plano de fidelização para que ele se sinta especial na sua loja”, explica o cliente.

Conheça as dores do seu público

“Conhecer o seu público, quer dizer conhecer o que ele precisa, quais são as suas necessidades. Após as datas comemorativas, muitas pessoas estão sem dinheiro, então invista naqueles produtos com um ótimo custo benefício” explica o mentor.

Enquanto uma pessoa compra um produto por necessidade, outras pesquisam bem antes de fechar negócio. O ideal é conhecer e oferecer algo que seja bom tanto para sua empresa, quanto para o cliente.

Seja o diferencial!

Ao chegar na loja, atenda o seu cliente da melhor forma. Ofereça sempre boas opções de produtos e um atendimento de qualidade. Quanto mais tempo a pessoa ficar na sua loja e se sentir bem, a tendência é que ela saia de lá com um bom negócio.

Invista em marketing digital

Atualmente, as melhores companhias investem em marketing para atrair mais clientes. Que tal olhar para as suas redes sociais, e entender quem mais engaja com a sua marca? Fazer um atendimento online personalizado, quebra a primeira barreira e cria mais confiança com o cliente. “O marketing digital é uma forma de divulgar sua marca. Com um bom planejamento, usar as marketing digital ao seu favor pode produzir grandes resultados” finalizou o mentor.

