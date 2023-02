Conscientização contra o trabalho infantil é realizada em Suzano

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, em parceria com a entidade Reduca, realizou na tarde desta sexta-feira (17/02) a distribuição de panfletos e adesivos informativos referentes ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). A atividade ocorreu nas principais vias do centro, as ruas Benjamin Constant e General Francisco Glicério. A previsão é de que a mesma ação também aconteça na próxima terça-feira (21/02), das 11 às 14 horas, em frente ao Parque Municipal Max Feffer.

No material que foi entregue para a população é possível acessar o site da entidade por meio do QR Code, em que é possível se disponibilizar como voluntário ou ajudar com doações. A ação visa combater e sensibilizar a sociedade a refletir sobre as consequências do trabalho infantil, bem como a importância de garantir aos jovens os direitos humanos, como brincar, estudar e ter vivências que são próprias da infância e contribuem diretamente para o seu desenvolvimento.

A Reduca atua com o propósito de intervir na realidade de crianças e adolescentes para complementar e ampliar seus conhecimentos, resultando em pessoas capazes de agir de forma autônoma e cidadã, em sua vida pessoal e coletiva. A iniciativa foi conduzida por Rozenaide Ribeiro, coordenadora do projeto. Também esteve presente a educadora social e administrativa Vanessa Angelo.

De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, este tipo de ação é realizada para conscientizar e alertar a população de que lugar de criança não é trabalhando. “É de extrema importância que as crianças vivam e aproveitem suas infâncias da maneira correta. O trabalho infantil tira dos jovens direitos fundamentais para a boa formação física e psicológica. É contra isso que lutamos. Desse modo, é possível enfatizar a importância do estudo e lazer nesta fase da vida”, destacou o chefe da pasta.