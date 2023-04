Conseg calcula 17 escolas no Vizinhança Solidária Escolar

O PVSE foi criado em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo (PMSP) e Secretaria de Educação. Desde setembro de 2022 o PVSE faz parte da vizinhança solidária do Conseg de Suzano.

O programa tem uma rede de contatos, via WhatsApp, que conta com vizinhos do prédio escolar (inclusive comerciantes), gestores, funcionários, pais de alunos, ocupantes de zeladoria, Conselheiro Tutelar de referência da unidade escolar e Polícia Militar para juntos ajudarem a zelar pelo patrimônio público, pela segurança da escola e do entorno.

Segundo o presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi, cada escola tem um grupo no WhatsApp que repassa as informações caso notem algo incomum nos arredores da escola. A direção replica a informação no grupo de Vizinhança Solidária na qual estão presentes integrantes da quarta companhia do 32º batalhão de polícia militar metropolitano de Suzano.

“O programa também ajuda a combater as brigas em frente aos portões das escolas. Muitas dessas brigas entre adolescentes podem levar a ferimentos graves. A polícia do 4º batalhão sempre que acionado está conseguindo conter os alunos. A Guarda civil também é acionada quando for preciso”, disse.

Kobayashi destaca que o Estado deveria ativar também o Projeto Escola da Família para fortalecer a participação ativa dos familiares nos eventos escolares, desenvolver atividades na turma do seu filho (a) com participação melhorando o entrosamento entre família e escola.

"Esse projeto fortalecer o laço da família-escola e o relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais pessoas que a rodeiam”, comentou.

Para fazer parte do programa a comunidade deve entrar em contato com o Comandante da companhia da PM responsável por sua área ou com a unidade com o objetivo de implementar, em parceria com a PM, o PVSE.

O PVSE é uma iniciativa da PMSP com os seguintes objetivos: Manter a comunidade escolar (funcionários, diretores, professores, pais e estudantes) integrada na cooperação quanto à segurança escolar.

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista estima 17 escolas estaduais da região norte de Suzano participando do Programa Vizinhança Solidária Escolar (PVSE). O objetivo do programa é criar uma parceria eficaz, entre a comunidade escolar e a polícia, visando à adoção nas escolas de uma postura “preventiva” contra o crime e à violência nas escolas.