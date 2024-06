Construção da UBS do Parque do Colégio chega a 77% de conclusão

As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, que está sendo construída na rua Inácio Garcia, chegaram a 77% de conclusão. Atualmente, a estrutura está recebendo pintura interna do prédio e intervenções na recepção e na tubulação de água pluvial, assim como serviços que garantirão a finalização da parte elétrica e a construção da rampa e da escada de acesso dos funcionários. O andamento dos trabalhos tem sido acompanhado de perto pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que esteve no local nesta quarta-feira (29/05), na companhia dos secretários municipais de Saúde, Diego Ferreira; e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, além do vereador Pedro Ishi. O equipamento será entregue no segundo semestre deste ano.

As intervenções na unidade, que ocupa um espaço de 251 metros quadrados (m²), já contemplaram atividades na laje, serviços de alvenaria e implantação da rede de esgoto e água fria, além da instalação de cabos. Ainda estão previstas obras no piso e na cobertura da parte externa, assim como a pavimentação do estacionamento e colocação do portão. Para a finalização, estão sendo investidos R$ 1.108.243,44, provenientes de contrapartida da prefeitura e de recursos estaduais, por meio de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado. A empresa responsável pelas obras é a JB Serviços Gerais Ltda.

O posto de saúde vai abrigar três consultórios destinados aos atendimentos nas áreas de Pediatria, Ginecologia e de Clínica Geral, além de um direcionado à telemedicina. O local ainda abrigará o setor de Farmácia e espaços para procedimentos como aplicação de vacinas, curativos e retirada de pontos. A estimativa é de que um público superior a 10 mil pessoas seja beneficiado com o novo prédio que será integrado à rede municipal, já que este se tornará um polo de referência para as localidades adjacentes ao Parque do Colégio, como Jardim Suzano e Cidade Edson.

O secretário de Saúde afirmou que o novo equipamento será estratégico para os atendimentos na Atenção Básica de Suzano. “Está em execução um projeto de suma importância para a cidade, que vai garantir maior oferta de serviços assistenciais em mais uma localidade do município. As obras estão avançando bem e, em breve, teremos mais um equipamento de alto nível à disposição da população”, declarou Ferreira.

O prefeito, por sua vez, destacou os investimentos que estão sendo proporcionados na Saúde. “Já garantimos reformas em diversos postos municipais e inauguramos importantes empreendimentos como a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do Jardim Revista, em 2023. Ficamos muitos satisfeitos em ver a evolução dos serviços na UBS do Parque do Colégio e do Hospital Federal, que se somarão a outros equipamentos municipais, garantindo aos munícipes o cuidado que todos merecem”, avaliou Ashiuchi.