Consumidores podem realizar a autoleitura do medidor de energia

Cerca de 500 mil residências da região podem realizar a autoleitura do medidor de energia elétrica. O serviço é fornecido pela EDP, nas cidades do Alto Tietê (exceto Arujá e Santa Isabel). A medida já era adotada pela empresa antes mesmo da pandemia do novo coronavírus para localidades onde o leiturista (profissional que realiza a leitura do relógio de consumo de energia) não possuía acesso ao medidor.

De acordo com a EDP, "atividades de leitura e entrega de faturas de energia elétrica estão acontecendo normalmente na área de concessão em São Paulo." Entretanto, se o consumidor quiser optar pela autoleitura, ele pode fazer essa solicitação por meio do site www.edponline.com.br ou pelo aplicativo EDP Online, no item Informe de Leitura.

Esse método permite que o cliente informe à distribuidora de energia o consumo praticado no mês por meio de uma foto que deve ser enviada através dos canais citados acima.

Segundo a EDP, "a autoleitura evita que, no caso de impedimento de acesso do leiturista ao medidor de energia, a cobrança seja realizada pela média do consumo praticado nos últimos meses, conforme regra da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)."

Outras ações

A EDP também informou que outras ações foram tomadas pela empresa como forma de conter a disseminação do Covid-19.

Desde o dia 23 de março, a empresa não realiza atendimentos presenciais nas agências físicas.

Todos os atendimentos podem ser feitos pelo site da empresa ou pelo aplicativo. Para aqueles que não têm acesso à internet, o Serviço de Atendimento ao Consumidor continua funcionando no número 0800 721 0123 para clientes do Estado de São Paulo.

A EDP também ressaltou que possui um Comitê de Gestão de Crise do coronavírus, e desenhou um plano estratégico para sua operação, isso já em fevereiro, antes da confirmação do primeiro caso da doença no país.

Esse comitê se reúne remotamente todos os dias e discute providências contra a propagação do vírus.

Além disso, outras iniciativas já foram realizadas pela empresa. Entre essas estão a antecipação da vacinação contra a gripe H1N1 e doação de máscaras para todos os colaboradores, implantação de regime total de trabalho home office nos escritórios, escalonamento e descentralização das equipes de campo e reforço das campanhas internas de informação.