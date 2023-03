Ação ambiental voluntária tem participação de  funcionários da Helbor, Alden e HBR em Mogi 

Funcionários das empresas Helbor Empreendimentos S.A., Alden Desenvolvimento Imobiliário e HBR Realty, e seus familiares participaram de uma ação ambiental promovida pela Helbor no último fim de semana. No total, aproximadamente 300 mudas de árvores nativas da região, como Ipês, Mirindibas, Canafístulas e Quaresmeiras, foram plantadas no Plano Urbanístico Reserva da Serra do Itapety, em Mogi das Cruzes (SP), área da antiga Fazenda Rodeio.

Centenas de pessoas participaram da ação voluntária realizada na Etapa 1 do empreendimento. A área é vizinha ao Fazenda Itapety, loteamento de alto padrão, concebido pela Helbor e pela Alden, e lançado recentemente.

Para o fundador e presidente do Conselho de Administração da Helbor, Henrique Borenstein, a ação reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade. "Estamos praticando uma ação que o Brasil inteiro gostaria. Proteger o meio ambiente para garantir um futuro melhor ao nosso planeta, a nossas famílias e aos jovens. É nosso dever proteger o que nós temos, e, nós, como empresa, temos um papel importante em promover essa consciência para nossos colaboradores, para que juntos, possamos fazer a diferença", afirmou.

O vice-presidente de Governança Corporativa da Helbor, Roberval Lanera Toffoli, disse que a essência da ação é a solidariedade voluntária. "Todos que participaram desse momento estão aqui com o espírito de solidariedade, contribuindo para a preservação do meio ambiente", disse.

Entre as centenas de voluntários estava Renato Lopes da Silva, engenheiro da Helbor. "É um momento importante de integração entre os colaboradores e de participar de uma ação de voluntariado que estimula o contato com a natureza. Daqui a alguns anos, poderei dizer que também fiz parte desse início, e isso é gratificante".

Carina Medeiros, head de Relacionamento da Helbor, destacou o alinhamento do projeto com os conceitos de ESG, sigla em inglês para ações empresariais nas áreas ambiental, social e governamental, que cada vez mais permeiam o mundo corporativo.

"Esta ação demonstra que a empresa se preocupa não só com a satisfação dos clientes, mas também com sua qualidade de vida. É muito importante nos sentirmos parte desse projeto, envolvendo colaboradores e familiares no plantio de mudas de árvores nativas", ressaltou Carina.

A área total do Plano Urbanístico Reserva da Serra do Itapety soma mais de 10 milhões de m², desse total, cerca de 5 milhões de m² de Mata Atlântica estão sendo preservadas de forma perpétua por meio da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Botujuru.