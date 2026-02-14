Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 14 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Contribuintes podem consultar IPTU 2026 pela internet a partir desta segunda

Distribuição dos carnês está prevista para começar até o fim do mês, enquanto o vencimento da primeira parcela e da cota única ocorrerá em 15 de março

14 fevereiro 2026 - 16h47Por De Suzano
Verificação estará disponível exclusivamente no site suzano.sp.gov.br ou de forma presencial, após o Carnaval, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro)Verificação estará disponível exclusivamente no site suzano.sp.gov.br ou de forma presencial, após o Carnaval, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro) - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano colocará à disposição, a partir desta segunda-feira (16/02), a consulta dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. A verificação estará disponível exclusivamente no site suzano.sp.gov.br ou de forma presencial, após o Carnaval, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro). A distribuição dos carnês está prevista para começar até o fim de fevereiro, enquanto o vencimento da primeira parcela e da cota única ocorrerá em 15 de março.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 prevê arrecadação de R$ 182,5 milhões com o imposto. Os recursos não são destinados a uma única área, mas compõem o caixa geral do município, sendo aplicados em setores como saúde, educação, segurança, zeladoria urbana e infraestrutura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o IPTU terá correção de 4,68%, baseada no acumulado dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, houve atualização na Planta Genérica de Valores, o que resultará em aumento real de 5% para imóveis edificados e de 15% para terrenos vagos sem construção.

Segundo o secretário Itamar Viana, tudo isso segue critérios técnicos e legais. “A correção acompanha a inflação oficial do período, enquanto a revisão da Planta Genérica de Valores busca manter a justiça fiscal, equilibrando a cobrança de acordo com a realidade imobiliária do município”, afirmou.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em parcela única terão desconto de 5% no valor total do tributo. “É uma forma de incentivar a adimplência e facilitar a organização financeira do morador, ao mesmo tempo em que garante maior previsibilidade de receita para o município”, destacou Viana.

O município também mantém política de isenção para moradores que se enquadram em critérios sociais. Têm direito ao benefício aposentados ou pensionistas que recebam até três salários mínimos e possuam apenas um imóvel em seu nome, no qual residam, de até 100 metros quadrados (casa) ou 50 metros quadrados (apartamento). O pedido deve ser feito no Centrus e, se aprovado, passa a valer no exercício seguinte. Atualmente, cerca de 4,5 mil contribuintes são beneficiados.

“Nosso objetivo é garantir transparência e facilitar o acesso às informações para que o contribuinte possa se planejar. O IPTU retorna em forma de serviços, obras e investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida da população, por isso é importante que todos consultem seus dados e, se possível, aproveitem o desconto da cota única”, finalizou Viana.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Justiça do Trabalho determina pagamento dos salários de 400 funcionários da Renova
Coleta de Lixo em Suzano

Justiça do Trabalho determina pagamento dos salários de 400 funcionários da Renova

Estação de trem de Suzano fica sem energia nesta sexta-feira
Cidades

Estação de trem de Suzano fica sem energia nesta sexta-feira

Polo de Música e Audiovisual abre curso intensivo de interpretação para cinema
Cultura

Polo de Música e Audiovisual abre curso intensivo de interpretação para cinema

Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias
Cidades

Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias

Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus
Jovem aprendiz

Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus

Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos
Cidades

Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos