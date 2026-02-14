Contribuintes podem consultar IPTU 2026 pela internet a partir desta segunda

A Prefeitura de Suzano colocará à disposição, a partir desta segunda-feira (16/02), a consulta dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. A verificação estará disponível exclusivamente no site suzano.sp.gov.br ou de forma presencial, após o Carnaval, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro). A distribuição dos carnês está prevista para começar até o fim de fevereiro, enquanto o vencimento da primeira parcela e da cota única ocorrerá em 15 de março.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 prevê arrecadação de R$ 182,5 milhões com o imposto. Os recursos não são destinados a uma única área, mas compõem o caixa geral do município, sendo aplicados em setores como saúde, educação, segurança, zeladoria urbana e infraestrutura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o IPTU terá correção de 4,68%, baseada no acumulado dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, houve atualização na Planta Genérica de Valores, o que resultará em aumento real de 5% para imóveis edificados e de 15% para terrenos vagos sem construção.

Segundo o secretário Itamar Viana, tudo isso segue critérios técnicos e legais. “A correção acompanha a inflação oficial do período, enquanto a revisão da Planta Genérica de Valores busca manter a justiça fiscal, equilibrando a cobrança de acordo com a realidade imobiliária do município”, afirmou.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em parcela única terão desconto de 5% no valor total do tributo. “É uma forma de incentivar a adimplência e facilitar a organização financeira do morador, ao mesmo tempo em que garante maior previsibilidade de receita para o município”, destacou Viana.

O município também mantém política de isenção para moradores que se enquadram em critérios sociais. Têm direito ao benefício aposentados ou pensionistas que recebam até três salários mínimos e possuam apenas um imóvel em seu nome, no qual residam, de até 100 metros quadrados (casa) ou 50 metros quadrados (apartamento). O pedido deve ser feito no Centrus e, se aprovado, passa a valer no exercício seguinte. Atualmente, cerca de 4,5 mil contribuintes são beneficiados.

“Nosso objetivo é garantir transparência e facilitar o acesso às informações para que o contribuinte possa se planejar. O IPTU retorna em forma de serviços, obras e investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida da população, por isso é importante que todos consultem seus dados e, se possível, aproveitem o desconto da cota única”, finalizou Viana.