Coordenador da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico

O suzanense vai conhecendo os últimos nomes a integrar o secretariado do prefeito Pedro Ishi para o início de seu mandato e, neste sábado (21/12), o futuro mandatário confirmou que o atual coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz, será o novo titular de Desenvolvimento Econômico e Geração de emprego na cidade. O empresário substituirá André Loducca, que foi chefe da pasta ao longo do governo Rodrigo Ashiuchi.



Natural de Suzano, Vaz, que é formado em Ciências Biológicas, já atuou como perito criminal no Instituto Médico Legal (IML) de Suzano e foi professor de cursos técnicos de enfermagem e instrutor cirúrgico por 30 anos. Contudo, suas principais contribuições para o município se deram na área política. De 2005 a 2008, foi vice-prefeito na cidade, ocupando ainda o cargo de secretário de Segurança Cidadã entre 2006 e 2008 antes de assumir o setor que voltará a comandar na gestão Pedro Ishi. Anos depois, em 2017, voltou ao setor público no governo Ashiuchi, no qual, além de coordenador da Upae e da Vigilância Sanitária, foi diretor do Pronto-Socorro Municipal, entre 2017 e 2020, e titular na Saúde em 2019.



Ele agradeceu a confiança de Rodrigo Ashiuchi e Pedro Ishi, relatando estar honrado por voltar ao setor após 15 anos do início de sua primeira passagem na pasta. “É muito gratificante contar com esse prestígio e estar à frente dessa secretaria tão importante para o andamento da cidade. Pude contribuir muito com os suzanense ao longo dos dois mandatos da gestão Rodrigo Ashiuchi e quero dar continuidade a essa missão no governo do nosso novo prefeito, Pedro Ishi, pois, com a minha experiência administrativa e política, sei que posso colaborar ainda mais para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Juntos, prometo fazer tudo que for possível para ajudar a liderar Suzano na busca por mais avanços”, disse.



Ao longo de sua trajetória na Secretaria Municipal de Saúde, Pedro Ishi trabalhou com Mauro Vaz e, com base no dia a dia, pôde confirmar que o profissional é um exemplo de experiência e dedicação. “Quando falamos da organização de uma secretaria e de suas funções, não abordamos apenas o conhecimento técnico, mas também a gestão de pessoas e recursos, característica sempre muito destacada nos trabalhos do Mauro Vaz dentro e fora do setor público. Considero fundamental tê-lo ao nosso lado para que sigamos potencializando a geração de emprego e o desenvolvimento econômico de uma cidade que sempre teve muito destaque nesta área”, comentou.



Rodrigo Ashiuchi, por sua vez, ressaltou que Vaz terá a missão de seguir com o trabalho feito por seu antecessor na pasta, André Loducca, algo que, segundo ele, o novo gestor tem total capacidade. “Como costumamos dizer, a cidade não é perfeita, mas ela vem trilhando um caminho muito positivo que passou diretamente pelo trabalho do secretário Loducca e de toda a sua equipe que, ao longo desses anos, superaram grandes adversidades para manter o setor em evolução. Confio no Mauro Vaz para esta missão, afinal, experiência e qualidade para gerir não faltam”, pontuou o atual chefe do Executivo suzanense.



Perfil



Nascido em Suzano, o empresário Mauro Rodrigues Vaz é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), sendo um nome ativo da política suzanense desde o início da década de 2000.



A carreira do gestor teve início em 1985, quando iniciou sua trajetória como perito criminal no Instituto Médico Legal (IML) de Suzano, cargo que ocupou durante 32 anos. Entre os anos de 1994 e 2024, Vaz foi professor de cursos técnicos nas áreas de Anatomia e Fisiologia. Também atuou no meio empresarial desde 1995, quando fundou o Laboratório São Francisco. O empresário geriu o negócio até 2012, quando instituiu em seu lugar a Clínica Medical Center São Francisco.



O trabalho de Vaz no setor público teve continuidade na década de 2000. Em 2004, foi eleito vice-prefeito de Suzano, ocupando o cargo por um mandato, agregando ainda a função de secretário de Segurança Cidadã entre 2006 e 2008. Assumiu a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego entre os anos de 2009 e 2012, tendo uma breve pausa na carreira pública.



Em 2017, já na gestão Rodrigo Ashiuchi, retornou à administração municipal como diretor do Pronto-Socorro Municipal, cargo que ocupou até 2020, tendo ainda acumulado a Saúde suzanense em 2019. Desde 2020, atuou como coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e da Vigilância Sanitária.