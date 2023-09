Corte de cabelo feminino pode custar até R$ 90 em Suzano; procura cresce

Cuidar da beleza das mulheres está mais caro para as suzanenses. O corte de cabelo feminino pode chegar até R$ 90 em Suzano. A variação entre estabelecimentos chega a 117,24% para os procedimentos de luzes loira ou morena iluminada.

O DS fez um levantamento nos salões de beleza da cidade para saber qual a faixa de preço dos procedimentos de beleza.

No salão IA Organic Hair, localizado no centro comercial de Palmeiras, rua Sebastião Moreira, o preço do corte de cabelo custa R$ 50. Os procedimentos como alisamento/progressiva custa a partir de R$220. A lavagem do cabelo com escova custa R$ 40.

Para as mulheres que procuram pelos procedimentos de tingimento,o salão faz luzes loiras a partir de R$290, dependendo do tamanho do cabelo pode chegar até R$ 490. Já os procedimentos de morena iluminada custam de R$ 270 à R$ 470.

O estabelecimento também realiza maquiagem para formatura e noivas, o valor varia de R$ 120 à R$ 210. Além disso, o salão oferece o serviço de terapia capilar, o procedimento estuda os fios, couro cabeludo e pelos para tratar e manter a saúde deles.

“Faço um diagnóstico e um tratamento com o objetivo de tratar a patologia de cada paciente, que pode ser: quedas de cabelo, infecções, quebra dos fios, inflamação e doenças no couro cabeludo. Após a Covid-19, algumas pessoas ficaram com sequelas de queda de cabelo e aumentou a procura pelo tratamento. Sou o único na região que trabalha com esse procedimento”, explicou Iran Alves, dono do salão, cabeleireiro e especialista em saúde do couro cabeludo.

No salão Studio 3 Toques de Beleza, localizado na rua Ipiranga, 49 - Vila Paiva, o preço da progressiva custa em média R$ 180. O preço do procedimento pode variar se for retoque ou cabelo inteiro custando até R$ 280.

Para as mulheres que procuram apenas por corte, o salão realiza o procedimento com secagem a partir de R$ 65.

Assim como a progressiva o valor da escova varia, conforme o tamanho do cabelo, preço é de R$ 50 até R$ 75 . Os procedimentos de tingimento custam a partir de R$ 500, as luzes loiras custam mais caro com uma média de R$ 580.

O salão também realiza o atendimento de maquiagem e penteado para noivas, madrinhas, formandas, debutantes. Além disso, há manicure especialista em alongamento em gel. O valor da maquiagem é de R$ 200 e a manicure pé e mão custa R$ 50.

O Studio 3 Toques de Beleza, também oferece os serviços de extensão de cílios a partir de R$ 130.

A responsável pelo salão, Lilian Marques destaca que também trabalham com o dia da noiva, micropigmentação de sobrancelha e labial, limpeza de pele, depilação, penteados, curso de automake, alongamento de unha e massagem relaxante.

Em outro salão de Suzano, localizado na Avenida Mogi das Cruzes, o preço das luzes varia de R$ 370 à R$ 630 dependendo do tamanho do cabelo. O procedimento de progressiva, apenas raiz, custa a partir de R$ 155.

Para os cabelos longos o procedimento custa R$ 220. Para o corte de cabelo, o estabelecimento cobra R$ 60 para corte curtíssimo e R$ 90 para cabelo extra longo.

No procedimento está incluso a lavagem e finalização com escova ou difusor. Os valores da escova variam conforme o tamanho do cabelo. Para cabelos curto è a partir de R$ 35 e cabelo extra longo R$ 70. O salão trabalha com manicure e pedicure a partir de R$ 55 o combo.