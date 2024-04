CPTM coloca fim às viagens entre Luz e Suzano nos horários de pico

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irá encerrar as viagens de Luz até Suzano nos horários de pico nesta quarta-feira (10). Agora, os trens que deixarem a estação da Luz terão como destino Guaianases e Estudantes neste período.

Os horários de pico definidos pela companhia são das 5h30 às 9 horas e das 16 às 20 horas. Os trens que deixarem a Luz e vão até a Estudantes, em Mogi das Cruzes, terão intervalos médios de oito minutos.

De acordo com a CPTM, os trens estavam rodando com destino a Suzano por uma estratégia operacional, que mudam durante as semanas. A companhia reforçou, inclusive, que “continuará atenta aos resultados operacionais na Linha 11-Coral e poderá adotar novas estratégias sempre visando melhorar a fluidez na circulação”.

A CPTM explicou que o trecho entre Suzano e Estudantes é cortado por seis passagens de nível, o que impõem restrição de velocidade aos trens. Isso interfere pontualmente no tempo de viagem. Essa redução é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres que passam pelos trilhos de trem.

A companhia falou que é essencial que essas travessias se encerrem, “para que a CPTM possa aumentar a velocidade de circulação dos trens e diminuir o intervalo médio entre composições no trecho da região do Alto Tietê, beneficiando os passageiros de toda a Linha 11-Coral”.

Passageiros opinam sobre mudança

O DS foi até a estação de Suzano para saber a opinião de passageiros quanto aos trens que têm destino até a cidade.

Gustavo Santos disse que os trens com destino a Suzano têm atrasado a chegada dele às aulas na faculdade. “Na volta atrapalha quando é só até Suzano, porque eu tenho que ir até a Estudantes. Demora pelo menos mais uns 15 minutos. Na ida, pegar em Suzano é bem melhor, porque pega o trem vazio. Quem se beneficia é só o suzanense”, disse.

Ele opina dizendo que após a estação de Suzano existem um alto número de passageiros que deixam o trem. “Eu acho que a quantidade de pessoas que descem depois de Suzano não é pouco ao ponto de eles pararem de rodar um trem. Se fosse menos gente seria melhor sim”.

Vinicius Lopes entende que para o morador de Suzano é bom, mas no geral é ruim. “Para quem mora em Suzano é bom, mas no geral é ruim. Atrasa muito. Se a pessoa mora em Jundiapeba, que é uma depois de Suzano, tem que descer em Suzano e esperar outro trem para ir para sua casa. Atrasa demais”.

Nas redes sociais, moradores de Mogi reclamaram da situação para a CPTM. “A CPTM castiga a população de Mogi. São três trens da Linha Coral que param antes do terminal para cada um que vai até a estação Estudantes. São 20 minutos esperando e vem cheio”, disse Caio Sens em seu X.