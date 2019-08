Creche Comunitária será inaugurada neste sábado no Badra

A Creche Comunitária Sementinha, localizada no bairro Cidade Miguel Badra, será inaugurada neste sábado (17).

A unidade é a primeira de duas unidades gerenciadas a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e entidades assistenciais, que beneficiarão mais de 290 crianças com até 5 anos.

A administração da Creche Comunitária Sementinha será de responsabilidade da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae). O convênio com a entidade, que já atua na região norte da cidade, prevê um repasse de R$ 43,7 mil por mês.

No total, serão atendidas 130 crianças com até 2 anos de idade, tanto em regime integral quanto parcial. A demanda é provida pelo cadastro realizado junto à comunidade que aguarda uma vaga para creche na região. A inauguração está prevista para ocorrer às 14 horas, na avenida Miguel Badra, 751. O local será apresentado à população e começará a funcionar a partir da próxima segunda-feira (19).

A segunda unidade a ser inaugurada neste mês é a Creche Comunitária Rainha da Paz, no Jardim Europa (estrada Takeshi Kobata, 735), no dia 23 (sexta-feira).

A gestão será do Instituto Virtutis, que atenderá 160 crianças com idades entre 3 e 5 anos. As aulas devem ser iniciadas em 26 de agosto (segunda-feira).

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, reforçou a importância do convênio entre o Poder Público e o terceiro setor para a oferta de vagas em creches.

“Essas entidades têm um bom histórico de trabalho e apresentam todos os requisitos necessários. Tal trabalho de cuidar e de educar nossas crianças será realizado em conjunto com a Secretaria de Educação, que irá garantir que todas as crianças sejam atendidas adequadamente”, afirmou.