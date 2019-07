Cresce a procura por adoção de cães e gatos em feiras e pet shops

A procura pela adoção de cães e gatos em pet shops de Suzano aumentou. A maioria das feiras de adoção é realizada aos finais de semana.

As feiras são realizadas por protetores de animais e Organizações Não Governamentais (ONG's).

A Secretaria da Saúde de Suzano, por meio de seu Canil Municipal, também realiza campanhas, sempre em parceria com os organizadores de eventos (como ocorrido recentemente na Festa das Águas, realizada no Parque Max Feffer).

Para adotar um animal de estimação no Canil Municipal, o interessado deve apresentar documento de identidade com foto, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de endereço, não sendo obrigado a ser morador do município.

Segundo Arnaldo Luiz, um dos gerentes do 'AmiPet' afirma que as feiras de adoção são feitas em frente ao estabelecimento,situado na Rua Prudente de Moraes, altura do 1160, em todos os finais de semana em parcerias com ONG's.

O gerente ainda comenta que a procura aumentou bastante e é difícil o movimento cair nas feiras. "As ONG's trazem os animais e liberamos o espaço para que a feira seja realizada. Normalmente procuramos dar desconto em banho e/ou tosa", finaliza Luiz.

Aos sábados, na parte da manhã, o pet shop 'Prontovet', localizado na Avenida Mogi das Cruzes, 111, realiza as feiras de adoção em frente ao próprio estabelecimento.

A funcionária Paula da Silva afirma que protetores levam os cachorros e gatos até o local para que a feira possa ser realizada.

"Aumentou bastante a procura. Recebemos animais abandonados aqui também".

A adoção de gatos pode ser feita no 'Spaço Pet', situado na Rua Baruel, 207.

O proprietário do local, Rafael de Oliveira, afirma que o espaço não realiza feiras, mas recebem animais abandonados e faz a doação destes no próprio local. "Sempre teve procura. O pessoal traz os gatos e eles ficam disponíveis para adoção".

A munícipe Silvia Regina Ferreira possui um canil com cães e gatos abandonados que, depois de serem castrados e vacinados, vão para uma feira de adoção em Mogi das Cruzes organizada pela ONG Adorável Vira Lata, na qual a filha de Silvia, Paola Damiani Rodrigues é responsável.

"É bem difícil a questão do abandono, procuro sempre acolher quando vejo algum na rua. Recebemos doação de ração e isso nos motiva", afirma Silvia.

"O município também dispõe de uma área no 'PlayPet', instalado no Parque Municipal 'Max Feffer'(avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Parque Imperador), destinado para o lazer e para ações voltadas ao bem-estar animal. Vale destacar que, caso necessário, o espaço também pode ser aberto para feiras de adoção, mediante agendamento prévio com a administração do local", finalizou a nota emitida pela administração municipal.