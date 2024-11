Cultura promove atividades em alusão ao Mês da Consciência Negra

A Secretaria de Cultura de Suzano desenvolveu uma programação especial do Mês da Consciência Negra com uma série de eventos gratuitos ao longo de novembro voltados ao fortalecimento da identidade negra, à valorização da história afro-brasileira e à reflexão sobre a luta antirracista.

No dia 8 (sexta-feira), a partir das 19 horas, o Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) recebe o evento “Raízes e Vozes: Construindo Identidades Negras em Busca da Verdadeira História”. Uma roda de conversa que explora a história e identidade negra com os convidados Naiara Lira e Jairo Pereira. Durante o evento, serão debatidos temas como racismo, autoestima negra e o papel da arte na construção de uma sociedade mais justa.

Já em 11 de novembro (segunda-feira), a palestra “Lei 10.639 - História e Cultura Afro-Brasileira” será ministrada pela especialista Inês da Silveira na Universidade Piaget, às 19 horas. O encontro busca revisitar a importância da Lei 10.639 para o reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira nas escolas e em toda a sociedade.

Por sua vez, no dia 18 (segunda-feira), o anfiteatro Orlando Digenova (rua Benjamin Constant, 682 - centro) será o palco para a palestra “Colorismo, Racismo Estrutural e Institucional”, com Lucilene Candido. A palestra, que começa às 19 horas, abordará o impacto do racismo estrutural e do colorismo na vivência dos diferentes grupos dentro da população negra.

No Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul), no dia 19 (terça-feira), a pesquisadora Maria Monteiro apresenta a palestra “485 Anos de Racismo Estrutural”, às 19 horas. A proposta é oferecer uma análise sobre os efeitos duradouros do racismo estrutural no Brasil, reforçando a importância da luta antirracista.

Já no dia 20 (quarta-feira), data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, será realizado um ato oficial no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no interior do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 9h30 às 11h30, com falas de autoridades locais e representantes de movimentos sociais. A partir das 13 horas, o evento segue com apresentações musicais. Encerrando a programação, o Orlando Digenova recebe, no dia 22 (sexta-feira), às 19 horas, a palestra “Ser Artista Negro: Ferramenta de Resistência e Transformação Social” com o artista Diogo Nogue. Ele compartilhará sua trajetória, discutirá os desafios e conquistas dos artistas negros, além de destacar a importância da arte como ferramenta de resistência e transformação social.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, o Mês da Consciência Negra é uma iniciativa que visa promover o diálogo e a reflexão em torno da história e identidade da população negra no Brasil, além de valorizar a arte e a cultura afro-brasileira. “Queremos oferecer à comunidade eventos que não apenas celebrem a riqueza da cultura negra, mas que também incentivam a conscientização sobre questões como o racismo estrutural e a luta pela igualdade. Nossa intenção é proporcionar momentos de aprendizado e troca, fortalecendo laços e promovendo a inclusão em nossa cidade”, afirmou ele.