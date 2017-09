Delegada Silmara Marcelino receberá “Título de Cidadã Suzanense”

A Câmara de Suzano fará amanhã (22) outorga do “Título de Cidadã Suzanense” à delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silmara Marcelino. A sessão solene tem início às 19 horas, no Palácio “Deputado José de Souza Candido”. O autor da homenagem é o vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado.

Silmara nasceu na cidade de São Paulo, em 08 de agosto de 1973. Cursou Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC) em 1998 e se especializou em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional (ESDC) em 2003.

Ingressou na Polícia Civil em 1992, como escrivã, e assumiu o cargo de delegada em 2004. Em 2005 iniciou o exercício na Delegacia de Poá.

Homenagem

O vereador Denis ressaltou que fez questão de dedicar esta homenagem à delegada pelos serviços prestados em Suzano. “Ela a primeira delegada a assumir a Delegacia da Mulher em Suzano, ou seja, entrou para a história da nossa cidade. Nada mais justo do que receber essa honraria tão nobre do Legislativo”, opinou o democrata.