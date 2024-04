Departamento da Mulher abre inscrições para 'Workshop de Apometria' e 'Constelação Familiar'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher – Projetos Especiais, abrirá as inscrições para a nova turma do “Constelação Familiar” e para o “Workshop Apometria: Medicina Da Alma - A Cura Pelo Autoconhecimento". Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para mulheres maiores de 18 anos em cada turma.

Para realizar as inscrições é necessário comparecer ao Departamento da Mulher, que está situado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano.

Os cadastros para participar do “Workshop Apometria: Medicina da Alma - A Cura pelo Autoconhecimento" devem ser feitos a partir desta quinta-feira (11/04) e a atividade está prevista para ocorrer na sexta-feira da próxima semana (19/04), das 19 horas às 21h30, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. O workshop será ministrado pela terapeuta integrativa, apometra e psicanalista Jackeline Costa com objetivo de ressignificar problemas emocionais.

Já o “Constelação Familiar”, abrirá inscrições na segunda-feira (15/04) e está previsto para acontecer em 26 de abril (sexta-feira), das 18h30 às 21h30, também no Saspe, com a consteladora e terapeuta Fabiana Marcolongo. O encontro pretende tratar de questões mal resolvidas e mágoas acumuladas entre parentes, mesmo envolvendo aqueles que já partiram há tempos, mas podem gerar dor, sofrimento e ruídos nos relacionamentos que atravessam gerações.

Para a diretora de Projetos do Saspe, Sandra Lopes Nogueira, as duas oportunidades auxiliam na cura emocional de mulheres que passaram por algum tipo de acontecimento traumático. “As duas oportunidades são portas que se abrem para a jornada da cura emocional. Espero que aquelas que possam comparecer ressignifiquem e resolvam antigos problemas”.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, convidou as interessadas a participar das atividades. “As oportunidades são totalmente gratuitas e excelentes para quem quer participar dessa jornada de autoconhecimento e reconciliação emocional. É ruim ter de lidar com problemas que nos acompanham durante anos, nos limitando no dia a dia e impedindo nossa evolução como pessoa. Tomara que as mulheres que se inscreverem nas atividades contornem essas possíveis situações e possam ter uma vida mais produtiva e, o que é melhor, em paz”, definiu a primeira-dama.