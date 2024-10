Departamento de Agricultura promove ação para descarte de embalagens de defensivos agrícolas

O Departamento de Promoção da Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realiza na próxima quinta-feira (31/10) o “Dia Verde Azul”, que contará com uma ação de recebimento itinerante de embalagens vazias de defensivos agrícolas utilizados pelos produtores rurais da cidade. A iniciativa acontecerá das 8 às 14 horas na Associação Fukuhaku (estrada Keida Harada, 21 - Vila Ipelândia).

A ação é realizada pela Prefeitura de Suzano e pela Guarufértil Produtos Agrícolas e conta com o apoio da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo e da Massa X Alimentos. O objetivo é evitar que as embalagens sejam descartadas irregularmente de maneira que coloquem em risco a vida de pessoas e animais. A previsão é de que cerca de 60 produtores participem da iniciativa, sendo projetado o recolhimento de 450 a 550 embalagens.

Uma equipe do departamento estará no local para orientar os produtores sobre a forma correta de realizar o descarte sem riscos à saúde. Os materiais podem ser entregues mesmo que não tenham nota fiscal, para garantir a segurança no processo.

O montante recolhido será levado para a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp), uma entidade credenciada e autorizada a realizar o descarte pelas fábricas que produzem este tipo de produto, como parte da logística reversa.

O diretor de Agricultura da Prefeitura de Suzano, Minoru Harada, explicou que a ação é realizada com frequência justamente para evitar que embalagens de agrotóxicos se acumulem com os produtores. “Dessa forma, a gente evita que o produto provoque danos à saúde das pessoas. Os agricultores sempre são informados sobre a ação e colaboram muito. Temos certeza de que, mais uma vez, a iniciativa será um sucesso”, afirmou.