Departamento de Posturas muda endereço da feira do Jardim Revista

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano acatou a solicitação dos moradores do Jardim Revista para viabilizar a mudança de endereço da feira livre que acontece às quintas-feiras. Assim, a partir de 19 de setembro, a atividade passará a ser realizada na rua Guarani, na altura do número 776, e não mais na rua Bandeirantes, onde ficava instalada.

A mudança de endereço não implica na alteração do dia da semana, permanecendo às quintas-feiras, e nem no horário de funcionamento, seguindo à disposição da população entre 6 e 14 horas. A alteração não acarretará, ainda, em aumento do número de barracas, que continuará com os mesmos 25 espaços destinados aos feirantes.

A expectativa da administração municipal é de que o novo endereço possa garantir um aumento do número de frequentadores, que é estimado em aproximadamente 300 pessoas por semana. Os visitantes poderão desfrutar, como de costume, de produtos diversificados, que incluem frutas, verduras, legumes, peixes e pastéis.

O diretor do departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares, ressaltou que a intenção é tornar a feira ainda mais atrativa para os moradores do Jardim Revista e dos bairros adjacentes. “Essa mudança atende a uma solicitação da comunidade e poderá mobilizar um número ainda maior de moradores”, destacou Tavares.

A feira do Jardim Revista se soma a outras 19 feiras livres, tanto diurnas, de 6 às 14 horas, quanto noturnas, das 16 às 21 horas, nos dias úteis e nos finais de semana, que acontecem não só na região norte, como nas regiões central e sul da cidade, contemplando milhares de munícipes.

As feiras diurnas nos dias úteis são realizadas às terças-feiras na avenida Missionária, no Jardim Colorado, e na avenida Maria Helena, no Jardim Natal; às quartas-feiras na rua Alberto José da Costa, na Vila Amorim; às quintas-feiras na rua Doutor Odilon de Souza, no Jardim Imperador; e às sextas-feiras na rua Benedito Faria Marques Filho, no Parque Maria Helena, e na rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Casa Branca.

No fim de semana, as feiras diurnas são realizadas aos sábados no pátio central da rua Benjamin Constant, no centro; na rua Igreja Evangélica Unificados Por Cristo, no bairro Miguel Badra Alto; na rua Margarida Lima de Oliveira, no Jardim São José; e rua Antônio Pessegueiro, na Vila Helena. Já aos domingos, a atividade acontece em cinco locais: na rua Agostinha Irente, no bairro Vila Figueira; na rua da Adutora, no Jardim Monte Cristo; na rua Sebastião Moreira, em Palmeiras; na avenida Jaguari, no Jardim Dona Benta; e na rua Jeca Tatu, no Jardim Novo Colorado.

As feiras noturnas ocorrem no pátio central da rua Benjamin Constant, às quartas-feiras; na Praça Cidade das Flores, no Jardim Paulista, às quintas-feiras; na avenida Tere Nigri, no Jardim Cruzeiro do Sul, às sextas-feiras; e na rua Ruth, na Vila Urupês, também às sextas-feiras.