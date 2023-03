DER aposta em duplicação para evitar inundações em pista da SP-31

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo destacou a duplicação da rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) como opção para evitar inundações e enchentes na pista. Nas últimas semanas, a rodovia ficou repleta de água da chuva e prejudicou o andamento do trânsito. A Diretoria de Engenharia do DER destaca que o desenvolvimento de projeto de duplicação está em andamento com previsão de conclusão em 2023.

A Índio-Tibiriçá atende Suzano e serve como ligação ao ABC e ao Litoral.

Em Suzano, no feriado de Carnaval, dia 20 e 21 de fevereiro, a estrada encheu de água até o entorno da Igreja do Baruel.

O DS questionou o Departamento para saber quais medidas estão em andamento para evitar os impactos das chuvas.

De acordo com o DER, houve registro de pontos de alagamento na rodovia SP-31, decorrentes das fortes chuvas e rapidamente normalizados após a diminuição da intensidade.

Em nota informou que muitos segmentos são totalmente urbanizados, dependendo de investimentos por parte dos municípios para resolver o sistema de drenagem.

Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, de acordo com a Prefeitura de Suzano, o maior acúmulo em 24 horas foi verificado no dia 22 com 81 milímetros.

O Departamento, por meio da Diretoria de Engenharia (DE), destacou o desenvolvimento do projeto de duplicação da SP-31 como uma ação do Estado para melhorias no local, em andamento e com previsão de conclusão em 2023.

PROJETO

De acordo com o DER, a conclusão do projeto está prevista para o início do segundo semestre de 2023.

Depois desta etapa, será realizada uma análise de viabilidade financeira e em seguida, a fase de elaboração.