Divergências políticas são expostas nas redes sociais em novo tom de campanha

Os cinco candidatos a prefeito de Suzano seguem fazendo suas campanhas nas redes sociais e nas ruas da cidade. O DS consultou o Instagram dos cinco postulantes ao cargo para ver o que está movimentando suas redes sociais. A campanha mudou de tom. Agora há divergências diretas e críticas entre alguns dos candidatos.

O candidato Caian Zambotto (PSOL) fez cinco publicações nos últimos dias, sendo três vídeos e duas fotos. As publicações com imagens falam sobre propostas para a saúde e divulgam a sabatina que o candidato participou.

Caian publicou um vídeo respondendo às críticas de que não mora em Suzano, contando sobre sua história no município.

Outro vídeo publicado nas redes sociais do candidato do PSOL foi sobre a caminhada na Vila Rica que fez com sua candidata a vice-prefeita, Célia Bortoletto, e o ex-prefeito Marcelo Candido.

Em uma outra publicação, Caian critica Walmir Pinto e diz que o candidato do PV faz uma campanha “fake” por ser vice-prefeito de Rodrigo Ashiuchi. Walmir chegou a responder essa pergunta durante sabatina do DS e afirmou que tem história em Suzano para ser candidato.

A candidata Gerice Lione (Podemos) fez duas publicações nos últimos dias: um post sobre uma proposta de ter uma cidade mais digital, que é uma de suas propostas; e um vídeo sobre uma carreata feita no Jardim Imperador.

Pedro Ishi (PL) fez nove publicações nos últimos dias, sendo duas com fotos sobre a carreata feita no Jardim Ikeda e Jardim Planalto. Imagens de carreatas feitas na Vila Figueira, Boa Vista, Miguel Badra, Largo da Feira e Jardim Natal também foram divulgadas.

O candidato publicou dois vídeos ao lado do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi: um na região do Jardim Casa Branca, falando sobre as ações feitas nos últimos anos no bairro; e um no Jardim Varan, também abordando o que foi feito pelo atual prefeito na região.

Por fim, o candidato do PL fez uma publicação marcando presença em uma reunião de um candidato a vereador e publicou uma foto se apresentando para a população, contando um pouco de sua vida.

O candidato Sérgio do Povo (Mobiliza) fez apenas uma publicação: uma foto com música de Luiz Gonzaga. A foto contém informações sobre o candidato, como nome, número, candidata a vice-prefeita e CNPJ.

Walmir Pinto (PV) fez a publicação de dois vídeos: um falando para a população “votar certo”.

Ele também postou que esteve em sabatina promovida por entidades de Suzano.