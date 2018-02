Donos têm 5 dias para retirar carros abandonados das ruas

A Prefeitura de Suzano dá prazo de cinco dias para que proprietários de veículos abandonados os retirem das ruas da cidade. A ordem vem por meio de uma notificação, que é realizada por fiscais municipais. Após o período, caso o responsável não realize a ação, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é acionada para remover o veículo com guincho. Nestes casos, os carros são encaminhados ao Pátio Municipal.

O DS recebeu denúncia de que pelo menos sete veículos estariam abandonados em quatro locais diferentes de Suzano. A pior situação acontece na Rua Shoichi Masuda, localizada no Jardim Lincoln. Há três carros em situação de abandono. Um deles é um Ford Versailles prata, com placa de Suzano, o qual tinha dentro uma trava de volante e garrafas pets. Outro é um Volks Gol vermelho, sem placa e danificado, que tem diferentes peças de automóveis.

Sedan prata

Foi visualizado ainda um Sedan prata, com placa de Cajamar, que tinha apenas papéis no interior do veículo. Moradores de um condomínio próximo ao local afirmaram que os carros têm dono, porém estão em negociação com o banco para voltar a rodar.

Outros três carros abandonados estão no Jardim Imperador. Porém, em ruas diferentes. Na Rua Alameda Meyer J. Nigri, altura do 430, há um Fiat Prêmio, com vidro quebrado. Os moradores do bairro disseram que o veículo tem um dono, mas que o próprio quer o vender por causa de um problema no motor de arranque. Dois outros veículos estão estacionados na Rua Jaime Forte, altura do 483, e na Rua Albert Oswald, altura do 444.

Além disso, há uma Van Importada prata na Rua Almirante Gago Coutinho, altura do 241, no Centro, próximo ao Suzano Futebol Clube.

A Prefeitura informou que se a população verificar situações como essa, pode entrar em contato com o setor de Fiscalização de Posturas, pelo telefone 4745-2046. Até o momento, a administração municipal esclareceu que não há solicitações pendentes na pasta responsável pela ação.