Ecoponto da Marginal do Una entra em operação

O novo Ecoponto da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, entrou em operação como projeto-piloto nesta quarta-feira (19/02). O local é destinado a atender a população suzanense para o descarte de resíduos da construção civil e materiais recicláveis (exceto objetos de madeira). Esta é a primeira de três estruturas destinadas à sustentabilidade ambiental com entrega prevista em 2020.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O gerenciamento está a cargo da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, com o apoio de integrantes da Frente de Trabalho. O Ecoponto fica em uma área de 800 metros quadrados na rua Afonso Nícola Redondo, na Vila Figueira, próximo à Marginal do Una, e conta com área administrativa, rampa para acesso de veículos e duas caçambas para descarte de inservíveis.

No total, foram investidos R$ 32,5 mil na reforma das estruturas de alvenaria, sistemas hidráulico e elétrico, pintura e outros serviços. Os recursos são oriundos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

"Em um primeiro momento serão apenas admitidos restos de concreto, blocos de alvenaria ou cerâmica e ferragens de pequeno porte e não será autorizado o despejo de grandes quantidades por empresas", destacou o chefe da pasta, Edson Gianuzzi.

Este é um dos três Ecopontos que estão em construção ou reforma no município. No bairro Cidade Boa Vista, a unidade passa por ações de requalificação, tanto para captar restos de construção civil quanto materiais recicláveis e pneus sem condições de uso. Já na rua Adelaide Capella, no Jardim Miriam, está sendo construída uma estrutura completamente nova.