Educação oferta 107,6 milhões de refeições e investe R$ 60,4 milhões em material e uniforme

O balanço de ações da Secretaria de Educação de Suzano para suporte aos alunos, nos últimos oito anos, revelou que 107,6 milhões de refeições foram ofertadas nos equipamentos da rede municipal de ensino e que R$ 60,4 milhões foram investidos em kits de material e uniforme escolar. Outros dados apontam para a destinação de R$ 11,9 milhões de recursos para as unidades por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM). No quesito transporte escolar, o levantamento contabiliza os 20.579 estudantes que foram atendidos no período, e no contexto da tecnologia, houve registro dos 4.096 chromebooks que foram disponibilizados.

No que diz respeito às refeições, vale destacar que todas são preparadas pelas cozinheiras da pasta com base nos cardápios definidos pelas nutricionistas, levando em consideração os requisitos e os nutrientes para cada faixa etária e segmento, como creche, pré-escola e ensino fundamental. Além disso, são seguidos os parâmetros oficiais estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação. Na parte operacional, também há equipes de manutenção disponíveis para atender as cozinhas das escolas em caso de necessidade. Cerca de 70% das hortaliças e dos legumes adquiridos para o preparo vêm da agricultura familiar, que passam por verificação de qualidade antes de serem distribuídos para as escolas.

Com relação aos investimentos para os kits de material e uniforme escolar, foram considerados os somatórios associados às compras de cada conjunto de itens, que incluem lápis de cor, caderno, cola e giz de cera, entre outros. Já os uniformes escolares são compostos por duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta. A parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) permitiu que a proposta educacional da prefeitura contasse com o suporte do material didático oferecido pela entidade, que disponibiliza ao professor uma gama de conteúdo para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento.

Quanto ao PDDEM, foi cumprida a finalidade do programa, de garantir assistência financeira em caráter suplementar às unidades de ensino da rede, sendo executado de acordo com normas estabelecidas na lei municipal nº 5.319, de 15 de dezembro de 2021. Em 2023, por exemplo, a verba foi utilizada para diversos serviços voltados à manutenção da parede de lousa na sala de exploração, da grama sintética no solário e da pista com sinalização de trânsito na escola Professora Vera Lúcia Marçal Moretti, no Jardim Gardênia Azul; assim como para aquisição de brinquedos da escola Angela Martins de Oliveira, no Jardim Dora; entre outras melhorias na estrutura interna das unidades da rede municipal.

Já a utilização dos chromebooks permitiu que os alunos tivessem acesso à plataforma “Matific”, que foi criada para fornecer uma experiência matemática de alta qualidade para cada criança. A ferramenta oferece um caminho de aprendizagem personalizado e adaptativo, com atividades matemáticas projetadas por especialistas da área. Por este instrumento, os educadores ainda podem desenvolver o raciocínio junto aos estudantes, ensinando-os a passar de uma fase no jogo, por exemplo. As operações necessárias para vencer cada etapa são demonstradas simultaneamente.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que todas essas ações são fundamentais para que os alunos possam ter acesso às escolas e tenham as condições necessárias para assimilarem os conteúdos propostos. “Da mesma forma que nos atentamos ao que é ensinado em sala de aula, também executamos trabalhos que buscam garantir o transporte escolar, os kits de materiais e uniformes, as melhorias na estrutura interna dos equipamentos e as refeições. Assim, abrangemos em todos os aspectos que envolvem a Educação no municpio”, declarou Bassini.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que o setor tem avançado justamente pelo conjunto de serviços prestados à população. “Nossos alunos são atendidos com muito carinho e respeito. Nos preocupamos com cada detalhe relacionado à experiência no contexto escolar, desde o momento em que as crianças saem de casa até quando elas retornam das unidades de ensino. Trabalhamos para que tenham acesso a tudo que precisam com a qualidade necessária, de forma que todos possam ficar satisfeitos nas escolas e tenham o desenvolvimento adequado”, destacou Ashiuchi.