Eleitores de Suzano e região podem obter o título sem sair de casa

Eleitores de Suzano e região agora podem acessar os serviços eleitorais diretamente de casa, sem precisar ir ao cartório eleitoral. Por meio de atendimento on-line, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é possível fazer alistamento (primeiro título), revisão e transferência do título eleitoral, emitir certidões e pagar multas, entre outras operações.

Título de eleitor

Para solicitar alistamento, revisão e transferência do título de eleitor, basta preencher o formulário do Título Net com os dados pessoais e anexar imagens da seguinte documentação: frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência e comprovante de quitação militar (apenas para pessoas do gênero masculino), além de fotografia (“selfie”) segurando o documento oficial de identificação.

Justificativa eleitoral

A página traz instruções de como realizar a justificativa de ausência às urnas e as consequências de quem não fizer.

O requerimento é preenchido por meio do Sistema Justifica. No entanto, o prazo para justificar a ausência às Eleições 2022 (60 dias a contar da votação) expirou. A exceção é para quem se encontra em viagem ao exterior, que tem até 30 dias após a data de retorno para realizar a justificativa.